IT-Service vom Ammerland bis zur Küste

In Oldenburg betreibt Martin Schmitt sein iT-Consulting Unternehmen Schmitt iT-Consulting. Unter dem Motto” Wir wollen die Win-Win-Situation” bietet er seinen Kunden, von Oldenburg bis zur Küste, sämtliche Leistungen die ein Systenhaus bieten kann. Durch die Mitgliedschaft im bundesweiten IT-Service-Net wurde das Leistungsspektrum des Unternehmens noch gesteigert.Das Unternehmen Schmitt iT-Consulting ist damit ein innovatives IT-Unternehmen und kümmert sich als Full Service Dienstleister um Consulting, Projekte, Wartungsverträge und Sicherheit/Verfügbarkeit mit dem Schwerpunkt der Zeit- und Kostenersparnis für seine Kunden.Martin Schmitt selbst ist ein IT-Fachmann mit über 20-jähriger IT Erfahrung. Dazu kommen seine Service-Erfahrungen in einem europaweit tätigen IT-Dienstleistungsunternehmen. Zusammen mit seinem Mitstreiter Bernd Steger deckt das Unternehmen den gesamten Postleitzahlenbereich 26 ab, von Bremen über Oldenburg nach Lingen, an die ostfriesische Küstenregion bis auf die ostfrisieschen Inseln.Zu den Leistungen gehören auch: Hardware- und Softwarebeschaffung, IT-Administration, Serverlösungen, Fehlerdiagnose und Reparatur, Beratung, Planung und Umsetzung von IT-Projekten, Unterstützung per Fernwartung und Vor-Ort-Service, Installation und Konfiguration von Hard-und Software, IT-Security, Wartung und Reparaturen von Druckern und Kopierern.IT-SicherheitscheckSchmitt iT-Consulting überprüft die IT und macht Vorschläge zur Beseitigung von Schwachstellen. Im Rahmen eines Notfallmanagements werden mögliche Szenarien beschrieben und Handlungsanweisungen erarbeitet. Wichtig ist auch der Datenschutz. Das Unternehmen übernimmt die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.KassenserviceDie Zeiten der Kurbelkasse ist vorbei, moderne Zahlsysteme laufen mit W-LAN und PDA`s. Schmitt iT-Consulting berät, unterstützt und installiert diese komplexen Systeme.Umso früher dieses Servicekonzept greift, desto schneller spart der Kunde Zeit und Geld. Damit bietet Schmitt iT-Consulting einen handfesten Wettbewerbsvorteil! Wie das geht, zeigt das Unternehmen auf Anfrage. Gerne sendet Martin Schmitt Informationsmaterial und berät direkt vor Ort. Mehr Info: www.it-enterprise.de Aufgrund der wachsenden Brisanz der IT-Themen verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit Chancen für Freelancer und IT-Einzelkämpfer. Weitere Informationen unter www.it-service-net.de hier kann man zugleich auch das nächstgelegene Partnerunternehmen finden.ITSN/Schmitt iT-Consulting



