„Einfache Benutzeradministration auch ohne IT-Abteilung“

Pressemitteilung von LeadCon Leaders Contact International GmbH

Leaders Contact stellt DEVK-Fallstudie kostenlos zur Verfügung

(fair-NEWS) Am 21. und 22. November 2017 findet zum vierten Mal die IT-Konferenz „Inside Identity & Access Management“ auf Schloss Bensberg bei Köln statt. Der Veranstalter Leaders Contact bietet bereits im Vorfeld der Konferenz eine themenspezifische Fallstudie der DEVK zum kos-tenlosen Download an.

Die DEVK hat eine Lösung gefunden, die eigene IT-Abteilung massiv zu entlasten, indem Fachabteilungen das Berechtigungsmanagement weitestgehend selbst in die Hand nehmen können. Diese Umstellung vereinfacht die Rechte- und Rollenvergabe im Versicherungskon-zern nicht bloß, sie beschleunigt auch die Vergabe von Benutzerrechten für seine unterneh-mensweiten IT-Systeme.



Die Case Study der DEVK erhalten Sie hier als kostenfreien Download:



Weitere Informationen zur Konferenz Inside Identity & Access Management 2017 erhalten Sie auf

Als anbieterneutraler Veranstalter für Wirtschaftskonferenzen bietet Leaders Contact Ihnen unabhängige Business-Plattformen und beleuchtet die neuesten Trends und Entwicklungen aus Kunden- sowie aus Anbietersicht.



Der fachliche Austausch zu brandaktuellen Themen steht dabei für uns an oberster Stelle. So bieten wir Ihnen direkte Anregungen für Ihre tägliche Arbeit verbunden mit konkreten Lösungsansätzen, damit Sie Ihre zukünftigen Herausforderungen mit Bravur meistern. Unser maßgeschneidertes Format soll dabei die Bedürfnisse der teilnehmenden Führungskräfte und Projektleiter im Kern treffen.



Basis unseres Erfolges sind engagierte Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung im Veranstaltungsgeschäft mit exzellenten Kontakten in die verschiedenen Branchen und Marktsegmente.

