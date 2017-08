Lassen Sie es sich schmecken!

(fair-NEWS)

Lust einmal etwas Besonderes zu kochen? Dann sind Sie bei den folgenden Buchtipps genau richtig. Hier kommen Freunde des guten Geschmacks voll auf ihre Kosten. Diese Bücher bieten schmackhafte Rezepte, die im Alltag ohne Probleme zuzubereiten sind. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!Das Olivenöl KochbuchOlivenöl ist eines der gesündesten Lebensmittel. Viel glauben, dass man es nur für Salate verwenden kann, doch dem flüssigen Gold sind keine Grenzen gesetzt. In diesem Buch finden sich einige Rezepte und Tipps rund um das Olivenöl. Viel Vergnügen beim Kochen.Taschenbuch: 52 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3903056553ISBN-13: 978-3903056558Auch als E-Book erhältlich!Rezepttipp: Maisbrot mit Paprika und Zwiebelnkg Maismehl1 Päckchen Trockengerm (Hefe)1 EL Salz1 roter Paprika1 ZwiebelKräuter nach Wahlca. ¾ Liter warmes Wasser, etwas OlivenölDas Gemüse kleinwürfelig schneiden. In einer Pfanne mit dem Olivenöl kurz anrösten. Alle anderen Zutaten mit dem Gemüse in einer großen Schüssel kneten, bis ein glatter Teig entsteht. Ca. 1 - 2 Stunden zugedeckt gehen lassen.Inzwischen den Ofen auf 180 Grad vorheizen, 2 Brotlaibe formen und ca. 50 Minuten bei Umluft backen.(© Das Olivenöl Kochbuch von Karin Pfolz und Rudi Treiber)Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=1G5lQ-MaRywDas MarmeladenbüchleinDieses kleine Büchlein bietet leckere Marmelade, die jeder ohne Probleme nachkochen kann. Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Abgerundet werden diese Rezepte durch unterhaltsame Texte. Da macht das Kochen doppelt so viel Spaß!Viel Vergnügen beim Nachkochen und guten Appetit!Das Buch bietet eine Vielzahl an Rezepten.Damit es auch praktisch in der Küche verwendbar ist, bieten wir das Buch mit Spiralbindung an, so klappen die Seiten nicht zu beim "Marmeladen".Taschenbuch: 68 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3961112126ISBN-13: 978-3961112128Rezepttipp: Kiwi-Banane1 kg Kiwis1 kg Bananen1 kg Gelierzucker 2:1Saft einer Zitrone2 - 3 EL flüssiger HonigKiwis und Bananen schälen und zusammen in einer Küchenmaschine pürieren.Die Fruchtmasse in einen hohen Topf geben und den Gelierzucker, Honig sowie Zitronensaft zufügen. Zum Kochen bringen und ab dem Siedepunkt unter ständigem Rühren 4 - 5 Minuten sprudelnd kochen lassen.Topf von der Kochstelle nehmen. Heiße Marmelade in saubere Gläser füllen, verschließen und diese dann direkt auf den Kopf stellen. Bis zum Verzehr die Gläser auf dem Kopf stehen lassen.(© Das Marmeladenbüchlein von Britta Kummer und Ede Niemeier)Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=BIDj_8BcU1QBritta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



