Sorenson Media erweitert seine Präsenz in ganz EMEA mit neuen Büros in London und München

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) SALT LAKE CITY, UTAH, USA -- (Marketwired) -- 08/15/17 -- Sorenson Media, ein führender Technologieanbieter für Rundfunksender, Werbebüros und Fernsehhersteller, kündigte heute seine europäische Expansion mit neuen Büros in London und München an. Das Unternehmen hat auch ein schnelles Wachstum in seinem europäischen Entwicklungszentrum in Cardiff, Wales, verzeichnet, wo jetzt mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt werden.Die Mitarbeiter in den Büros in London und München werden sich um GroÃ?kunden, die Geschäftsentwicklung, professionelle Dienstleistungen, operative Einsätze und Marketing kümmern, um in ganz Europa den Umsatz zu steigern und die Kunden zu unterstützen. Um den Anforderungen dieses wachsenden Marktes gerecht zu werden, hat Sorenson Media vor Kurzem unter anderem Graeme Lynch als Director of Product Strategy, EMEA, und Leon Hitchings als Director of EMEA Operations eingestellt.â??Es war interessant, unser Cardiff-Team so schnell wachsen zu sehen, und die Entscheidung, zur weiteren Unterstützung unserer Kundenbeziehungen unserer Präsenz nach London und München zu erweitern, war der nächste logische Schritt in unserer geschäftlichen Wachstumsstrategieâ??, sagte Brian Jentz, Senior Vice President EMEA von Sorenson Media. â??Die beiden neuen Büros bieten die örtliche Nähe zu europäischen Sendeanstalten, Agenturen und wichtigen Geschäftspartnern, die maÃ?geblich an unserem Eintritt in den zu gewinnenden Werbebereich beteiligt sein werden.â??Die Spark-Plattform von Sorenson Media, die derzeit in den ganzen USA und in Europa eingeführt wird, ermöglicht den gezielten Wechsel von linearen Rundfunk-Fernsehspots zu der groÃ?en und wachsenden Grundlage von internetfähigen Smart-TVs. Die Spark-Plattform bietet auch sekundengenaue Analysefunktionen, die es den Sendern ermöglichen, ihre Programmierung, Werbeaktionen und demzufolge auch ihre Erträge aus der Werbung zu verbessern.Neben dem jüngsten Wachstum in EMEA ist Sorenson Media im Mai 2017 mit einer neuen Niederlassung in Seoul auch in den koreanischen Markt expandiert. Dieser Schritt gibt Sorenson Media besseren Zugang und Konnektivität mit namhaften TV-Herstellern in der Region, was seine OEM-Partnerschaften skaliert.Weitere Informationen finden Sie unter <a href="www.sorensonmedia.com." title="www.sorensonmedia.com.">www.sorensonmedia.com.</a>Über Sorenson Media Das im Jahr 1995 gegründete Unternehmen Sorenson Media bietet bewährte Lösungen für die Rundfunk-TV-Branche und ist ein Innovator für die nächste Fernsehgeneration ? wobei es die Wirkungskraft und Skala von Rundfunk-TV mit den Daten und der Zielgenauigkeit der Digitaltechnik verbindet. Die Spark-Plattform von Sorenson Media bietet durch ihre Nutzung der Funktionen von internetfähigen Geräten zugunsten von Zielgenauigkeit, Interaktivität und Einsichten den Sendern und Werbetreibenden ein komplettes Toolkit, mit dem sie die TV-Inhalte und das Seherlebnis bei Werbespots verbessern können. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="www.sorensonmedia.com." title="www.sorensonmedia.com.">www.sorensonmedia.com.</a> Folgen Sie uns auf Twitter: @sorensonmedia.Ansprechpartner für MedienCodewort für Sorenson Mediasorensonmedia@codewordagency.com=== Sorenson Media erweitert seine Präsenz in ganz EMEA mit neuen Büros in London und München (Bild) ===Shortlink:<a href="http://shortpr.com/xn8dlj" title="http://shortpr.com/xn8dlj">http://shortpr.com/xn8dlj</a>Permanentlink:<a href="www.themenportal.de/bilder/sorenson-media-erweitert-seine-praesenz-in-ganz-emea-mit-neuen-bueros-in-london-und-muenchen" title="www.themenportal.de/bilder/sorenson-media-erweitert-seine-praesenz-in-ganz-emea-mit-neuen-bueros-in-london-und-muenchen">www.themenportal.de/bilder/sorenson-media-erweitert-seine-praesenz-in-ganz-emea-mit-neuen-bueros-in-london-und-muenchen</a>



Bildinformation: Sorenson Media erweitert seine Präsenz in ganz EMEA mit neuen Büros in London und München