(fair-NEWS) Im September 2017 erscheint das neue CAR-SPECIAL® V.24.

Fahrzeugbeschrifter im In- und Ausland setzen seit Jahren auf die Fahrzeugvorlagen von creativ collection GmbH aus Freiburg. Der seit Jahrzehnten bekannte Verlag bietet seinen Kunden nicht nur Fahrzeugzeichnungen, sondern zusätzlich für jeden Abonnenten kostenlose Zusatzleistungen.

Wie den CAR-SIGNER®, ein Online-Gestaltungstool und CAR 3D, eine einfache aber perfekte 3D-Präsentationsmöglichkeit für fertig gestaltete Fahrzeug-Designs. Abgerundet wird das Ganze durch Hilfsmittel wie eine digitale Schnellmaßfunktion, eine Checkliste für den Workflow sowie 1.200 perfekt vektorisierte CAR-DECO Illustrationen.

Besonders das Präsentations-Tool CAR-3D erfreut sich großer Beliebtheit bei Fahrzeuggestaltern denn es erfordert keine Extra-Software oder speziellen Programmkenntnisse.

3D-Präsentationen können als Bild gespeichert, gedruckt oder als Link direkt an Kunden verschickt werden. Die gestalteten Fahrzeuge können hier nun von allen Seiten gedreht und betrachtet werden.

Das CAR-SPECIAL® enthält über 8000 Fahrzeugvorlagen in jeweils fünf Fahrzeugansichten. Zwei Seitenansichten, Front, Heck und Dach. Weit mehr als 300 Neufahrzeuge haben seit der letzten Ausgabe in die Sammlung gefunden. Das Besondere diesmal: Alle Neufahrzeuge haben ein neues Design mit mehr Details.

Die Kollektion erscheint mit einem 888seitigen Handbuch, DVD und einer Know How Broschüre mit zahlreichen Gestaltungstipps. Abonnenten profitieren von der Schnelligkeit und der genauen Umsetzung von Neufahrzeugen über das ganze Jahr hinweg. Dieses Rundum-Paket wird jedem Werbetechnik-Profi gerecht.

Wer jetzt vorbestellt, erhält sofort einen CAR-ONLINE Zugang um mit der Arbeit starten zu können. Das CAR-SPECIAL® V.24 Handbuch mit DVD ist ab dem 13. September 2017, pünktlich zum Erscheinungstermin, im Versand.