Katalog Fernreisen aktiv 2018: Asien zieht magisch an ...

HAGEN - 15. August 2017. Magie und Moscheen, Seidenstraße und Street Food, Orient und Orte, die kaum einer kennt. Wikinger-Programme in Bhutan und Nepal, Myanmars Süden und Thailand oder Usbekistan versprühen den Zauber aus Tausendundeiner Nacht. Der Spezialist für Erlebnisreisen erwartet 2018 einen Asien-Trend. Weitere aktive News - in kleinen Gruppen mit 12 bis 15 oder höchstens 18 Teilnehmern - gibt es z. B. in Yukon und Alaska oder Südafrika und Namibia. Alle Programme sind bereits online buchbar. Der Katalog "Fernreisen aktiv 2018" erscheint erstmals schon im August, damit Urlauber langfristiger planen können. Frühbucher erhalten bis zum 31. Oktober einen Vorteil von drei Prozent Rabatt.Bhutan: Dem Glück auf der Spur"Dem Glück auf der Spur" sind kleine Wikinger-Gruppen in Bhutan und Nepal. Bhutan hat den Begriff "Bruttoinlandsglück" geprägt - zum Schutz von Umwelt und Traditionen - und ist damit ein typisches Wikinger-Ziel. 12 bis maximal 15 Asienfans erleben in 16 Tagen gemeinsam das legendäre Tigernest-Kloster, den größten sitzenden Buddha über Thimphu, das spirituelle Zentrum Bumthang und das idyllische Phobjikha Valley. Sie wandern über Reisfelder, kommen durch typische Dörfer und kochen mit einer bhutanesischen Familie. In Bhutan hat der Veranstalter auch einen neuen 5-tägigen Fernbaustein zum Tigernest. Er lässt sich mit anderen Touren in der Region, z. B. Nepalreisen, kombinieren.Myanmar: Eintauchen in den unentdeckten SüdenDer Süden Myanmars ist noch nahezu unentdeckt. 17 Tage lang tauchen kleine Wikinger-Gruppen ab ... und tief ins Unbekannte ein. Erwandern eine unglaubliche Naturvielfalt, erkunden Rangun und die Königsstadt Bago, erobern den Golden Rock und den Mount Zwegabin. Ein weiteres Ziel ist Mawlamyine, berühmt für seine Höhlen mit zahlreichen Buddha-Statuen und -abbildungen. Die Stadt ist zugleich das Tor zu Burmas touristisch noch unerschlossenem Süden. Dort lebt u. a. die ethnische Minderheit der Seenomaden - das Sa Lone- oder Moken-Volk. In Moken Village besucht die kleine Wikinger-Gruppe eine einheimische Familie. Auch andernorts begegnen sie den Einheimischen in ihrem Alltag: auf Märkten, in lokalen Farmshops, auf einer Krabbenfarm und in Fischerdörfern. Die Tour klingt mit einem relaxten Strandaufenthalt in Thailand aus.Usbekistan: Höhepunkte in 11 TagenMoscheen, Mosaike, Minarette und der Flair der Seidenstraße warten in Usbekistan. Der frisch entwickelte 11-tägige Ferntrip aus der Produktlinie "Höhepunkte" bündelt die "Musts": Geführte Gruppen mit höchstens 14 Teilnehmern erkunden Taschkent, Samarkand und Chiwa. Sie sind zu Fuß im Tian-Shan-Gebirge und im Zaamin-Nationalpark unterwegs. Und "erfahren" die Altstadt Bucharas per Rad. Ein "köstliches" Highlight ist das kulinarische Rendezvous am Herd mit einheimischen Köchen.Neue Doppelpacks: Alaska mit Yukon und Südafrika mit NamibiaAuch auf den anderen Kontinenten kommen Reisenews. Mit dem Nordamerika-Kenner Martin Fipp erforschen Wikinger-Gruppen in Yukon und Alaska das "Land der Gletscher und Grizzlys". Inklusive Wandertour durch Carcross Desert, Rundflug über ein Gletscher-Eisfeld im Kluane-Nationalpark und Panoramazugfahrt von Fraser nach Skagway. Auf dem schwarzen Kontinent bringt der Veranstalter ein neues Doppelpack aus den Trendzielen Südafrika und Namibia. Motto: "Namib-Wüste trifft Kap der Guten Hoffnung".Produktlinie "Höhepunkte" ausgebaut"Höhepunkte" stehen für kürzere Trips, meist 14 bis 16 Tage, die sich auf die Highlights eines Landes konzentrieren. Neben Usbekistan baut Wikinger Reisen diese Linie in Kanada, Israel, Thailand und auf Kuba aus.Produktlinie "zu Fuß": für das WanderherzDie erfolgreichen "zu Fuß"-Fernreisen bietet der Marktführer für Wanderurlaub 2018 u. a. in Südafrika, Bolivien oder Myanmar an. Bei diesen Touren schlägt das Wanderherz höher: Die Strecken sind länger und anspruchsvoller.Text 3.839 Z. inkl. LeerzeichenReisetermine und -preise 2018, z. B.Bhutan/Nepal: <a href="https://www.wikinger-reisen.de/fernreisen/asien/3328.php">Dem Glück auf der Spur</a> - 16 Tage ab 4.698 Euro, März/April, Sept., Okt., Nov., min. 6, max. 15 Teilnehmer<a href="https://www.wikinger-reisen.de/fernreisen/asien/3360.php">Bhutan individuell entdecken</a>: 5 Tage ab 1.800 Euro<a href="https://www.wikinger-reisen.de/fernreisen/asien/3446.php">Myanmars unentdeckter Süden</a> - 17 Tage ab 3.348 Euro, Jan., Febr./März, Okt., Nov., min. 8, max. 16 Teilnehmer<a href="https://www.wikinger-reisen.de/fernreisen/asien/3210.php">Höhepunkte Usbekistans</a> - 11 Tage ab 2.145 Euro, Mai, Aug., Okt., min. 8, max. 14 TeilnehmerKanada/USA: <a href="https://www.wikinger-reisen.de/fernreisen/nordamerika/4203.php">Aktiv im Land der Gletscher & Grizzlys</a> - 16 Tage ab 4.798 Euro, Juni, Juli, min. 8, max. 12 TeilnehmerSüdafrika/Namibia: <a href="https://www.wikinger-reisen.de/fernreisen/afrika/1311.php">Namib-Wüste trifft Kap der Guten Hoffnung </a>- 20 Tage ab 4.198 Euro, April, Aug./Sept., Okt., min. 8, max. 16 Teilnehmer



Bildinformation: Im Süden Myanmars tauchen kleine Wikinger-Gruppen tief ins Unbekannte ein.