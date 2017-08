Pro DP Verpackungen baut Service in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter aus

(fair-NEWS)

Die <a href="www.pro-dp-verpackungen.de">Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera in Thüringen</a> ist ein Großhandels- und Servicespezialist für den täglichen Bedarf in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Einzelhandel. Mit einem breiten Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, günstigem Einweggeschirr, <a href="www.pack4food24.de/Moderne-Snack-to-go-Verpackungen">modernen To Go Verpackungen</a>, aber auch innovativen Produkten für den gedeckten Tisch, sowie professionellen Reinigungs- und Hygienelösungen versorgt die Pro DP Verpackungen seit 2010 Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, und vielen weiteren Ländern Europas und der Welt. Hierfür nutzt das Unternehmen ein breit ausgebautes Logistik- und Produzentennetzwerk, welches eine hohe Verfügbarkeit der Produkte, und schnelle Lieferungen an die Kunden gewährleistet.Die Kompetenzen und das Leistungsspektrums der Pro DP Verpackungen blieben natürlich auch den regionalen Kunden rund um den Firmensitz in Mitteldeutschland nicht verborgen, und so greifen auch viele Restaurants, Imbissbetriebe, Kantinen, Hotels, Lebensmittelhändler, usw. aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt auf das Sortiment und die Leistungen der Pro DP zu. Dies liegt nicht zuletzt auch an dem eigens geschaffenen B2B Onlineshop, welcher den Kunden unter Pack4Food24.de rund um die Uhr ermöglicht Bestellungen zu tätigen, oder sich über die angebotenen Produkte zu informieren.Natürlich ergibt eine räumliche Nähe immer mehr Servicemöglichkeiten als es der reine Versandgroßhandel zuläßt, und so möchte die Pro DP Verpackungen nun die erworbenen Kompetenzen zusammen mit einem erweiterten Serviceangebot im Speziellen den Kunden "vor der eigenen Haustür" näherbringen.Definiert wurde hierfür ein grobes Kundengebiet, welches dem hohen Serviceanspruch eines regionalen Anbieters gerecht wird. Mit kurzen Wegen sollen kurze Lieferzeiten, Selbstabholungen durch Kunden, oder auch taggleiche Expresslieferungen möglich werden. Hierfür wurde ein Gebiet geschaffen, welches durch die Städte Chemnitz, Schleiz, Jena, Naumburg, Weißenfels und Borna umfaßt wird, und natürlich auch Städte wie Gera, Zwickau, Greiz, Altenburg, Zeitz, Meerane oder Eisenberg beinhaltet.Ziel ist es die national und international erworbenen Kompetenzen nun auch für die Kunden in der Region einzusetzen, und das Unternehmen Pro DP Verpackungen mit der Marke Pack4Food24.de auch im regionalen Markt zu etaplieren.



Bildinformation: Pro DP Verpackungen in Ronneburg