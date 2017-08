(fair-NEWS)

Auch in diesem Jahr lädt die dal33t GmbH wieder zu ihrem PowerFolder Kongress (PK) nach Düsseldorf ein. Der wird am 11. und 12. Oktober stattfinden und zwar - nach dem großen Erfolg im letzten Jahr - nicht nur im Firmensitz am Düsseldorfer Seestern im Herzen der IT City, sondern auch im benachbarten Kongress Hotel Marriott Courtyard.Düsseldorf, 15.08.2017 - Der traditionelle PowerFolder Kongress (PK) der dal33t GmbH, Entwickler der vielfach bewährten File Sync&Share-Lösung PowerFolder, wird in diesem Jahr am 11. und 12. Oktober stattfinden. Dieses Mal aber nicht nur in den Tagungsräumen der neuen Firmenzentrale, sondern auch im benachbarten Kongress Hotel Marriott Courtyard, wo es auch ein limitiertes Kontingent an Übernachtungsmöglichkeiten für die Kongress-Teilnehmer geben wird.In entspannter Atmosphäre will man auf dem diesjährigen PK wieder Partner, Kunden und Interessenten unter anderem über Neuigkeiten aus den Bereichen „Sync&Share“, „Cloud“ und „Hardware“ informieren. Der erste Tag gehört dem „PK Forum“ mit Vorträgen und Diskussionsrunden zu hochaktuellen Themen wie „Neuerungen im Europäischen Datenschutz“, „Blockchain-Technologie“ und der „Quantenkryptographie“. Zudem soll auch Raum und Zeit für Networking und Erfahrungsaustausch bleiben. Am zweiten Tag des PK (12.10.) dann werden verschiedene Workshops angeboten. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.Weitere aktuelle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung zum PowerFolder Kongress gibt es unter www.powerfolder.com/de/powerfolder-kongress-2017/



Bildinformation: Save The Date: PowerFolder Kongress 2017 am 11. und 12. Oktober 2017