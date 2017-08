Baufinanzierung: Gewinnspiel der Rüsselsheimer Volksbank

(fair-NEWS)

Rüsselsheim, den 15.8.17 - Noch bis 8. September 2017 läuft die große Wollknäuel-Rallye der Rüsselsheimer Volksbank zur Baufinanzierung. In vier Geschäften der Rüsselsheimer Innenstadt sind in einem Strickkörbchen jeweils zwei Buchstaben des Lösungswortes zu finden. Die Gewinner können sich über einen Tag im Europa-Park Rust für 4 Personen sowie über Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro für die beteiligten Geschäfte freuen. Teilnahmekarten liegen auch in den Filialen der Rüsselsheimer Volksbank aus.Mit der Wollknäuel-Rallye macht die Rüsselsheimer Volksbank auf ihre flexiblen Angebote zur Baufinanzierung aufmerksam. Unter dem Motto "Wir stricken mit Ihnen Ihre Baufinanzierung" bietet die örtliche Bank größtmögliche Gestaltungsfreiräume, variable Sondertilgungsoptionen und eine geringe Zinsbelastung. Für junge Paare und Familien gibt es Extra-Vorteile. Im Zusammenspiel mit der persönlichen Beratung findet sich so das passendeFinanzierungsmodell für jede Lebenssituation."Wir möchten zeigen, dass unsere Baufinanzierung mit vermeintlich günstigeren Angeboten mithalten kann", erklärt Timo Schmuck, Bereichsleiter Vertrieb/Marketing der Rüsselsheimer Volksbank. Die Nähe zum Wohnort und die persönliche Beratung, die auf Wunsch auch Rücklagenbildung, familiäre Absicherung und Altersvorsorge einschließt, sei bei einer so weitreichenden Entscheidung wie dem Bau oder Kauf einer Immobilie nicht zu unterschätzen."Die Idee der Wollknäuel-Rallye gefällt uns auch deshalb so gut, weil wir damit zusammen mit den teilnehmenden Geschäften einen Beitrag zur Belebung der Rüsselsheimer Innenstadt leisten können", ergänzt Schmuck. Man hoffe, den frischen Schwung, den der Hessentag gebracht habe, weiterzutragen. Die Rüsselsheimer Volksbank hatte im Vernapark das bestens besuchte Weindorf betreut. An der Wollknäuel-Rallye beteiligen sich die Löwen-Apotheke, das Rüsselsheimer Kebap-Haus, Enza - Ihr Frisör und die Zwergenstube.Mehr zum Gewinnspiel auf <a href="https://www.r-volksbank.de/privatkunden.html">www.r-volksbank.de</a> und www.facebook.com/RuesselsheimerVolksbank/



Bildinformation: Baufinanzierung: Gewinnspiel der Rüsselsheimer Volksbank