Frankreich auf der A+A: Bien sûr!

Die Agentur für internationale Unternehmensentwicklung Business France organisiert erneut einen Gemeinschaftsstand auf der weltweit größten Messe für Schutzkleidung und Sicherheitstechnik am Arbeitsplatz. A+A ermöglicht es den Ausstellern, Entscheidungsträger und internationale Einkäufer des Bereichs zu treffen. Allein 18 französische Unternehmen stellen ihr Know-how auf dem Länder-Pavillon einem internationalen Publikum vor.Allein im Jahr 2016 wurden laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. über 875.000 Arbeitsunfälle in Deutschland gemeldet. In Frankreich sind die Unternehmen mit annähernd 625.000 gemeldeten Arbeitsunfällen ebenfalls stark betroffen. Es besteht von daher weltweit ein großer Bedarf für Schutz- und Sicherheitsausrüstungen. Die französischen Firmen der Branche entwickeln stetig neue Produkte und bleiben so auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig.Der französische Umsatz im Jahr 2016 belief sich für den gesamten Bereich auf über 1,1 Milliarden Euro, ein Plus von sechs Prozent im Verhältnis zu 2011. Deutschland, das im Bereich der individuellen Schutzausrüstungen europaweit an erster Stelle steht, ist für französische Unternehmen eine der Hauptzielgruppen.Technische Textilien im Mittelpunkt des AngebotsTechnisch innovativ, sind die beteiligten französischen Unternehmen repräsentativ für das französische Angebot und bieten eine große Vielfalt an Produkten. Die meisten der auf dem französischen Pavillon anwesenden Firmen stellen Produktneuheiten vor, die unter Verwendung von technischen Textilien hergestellt wurden. Als Wiege der technologischen Innovation nimmt die französische Herstellung von technischen Textilien weltweit einen wichtigen Platz ein. Mit einem jährlichen Wachstum von drei bis vier Prozent ist Frankreich auf allen Exportmärkten etabliert.Engagierte PartnerDer französische Pavillon profitiert von der Unterstützung zweier besonderer Partner: Wettbewerbscluster Techtera und Espace Textile. Mit Espace Textile kommen allein zehn Unternehmen an den Rhein, die allesamt Spitzenvertreter der Region Auvergne-Rhône-Alpes sind. Die Region steht im Bereich der technischen Textilien in Frankreich an erster und europaweit an zweiter Stelle.Weitere Informationen erhalten Journalisten und Besucher vom 17. bis 20. Oktober 2017 im Hallenbereich „Persönliche Schutzausrüstungen“ (Halle 9 C62 - D61 & D62).Auf dem französischen Gemeinschaftsstand stellen folgende Unternehmen aus:ALPEX PROTECTION (laminierte Gewebe)AUDITECH INNOVATIONS (persönliche Lärmschutzausrüstungen)BOCHE SAS (Kampfschuhe und Stiefel für Feuerwehr, Polizei und Militär)CATU (Isolierhandschuhe für den Elektrobereich)EDC PROTECTION (persönliche Schutzausrüstungen für Arbeiten bei extremer Hitze)EUROPROTECT (technische Textilien für den Personenschutz)FRANCITAL (technische Kleidung)JURINE (elastische Garne und Gewebe)MAILLE VERTE DES VOSGES (technische Strickwaren für persönliche Schutzausrüstungen)MANUFACTURE HARTMANN - EUROTF (Veredelung von Geweben für Schutzkleidung für Militär, Polizei, Feuerwehr und Industrie)SASYTEX (synthetische technische Gewebe mit und ohne Natur- oder Kunstfaseranteil)SCHAPPE TECHNIQUES (französische Spinnerei für technische Garne)SOFILETA (innovative technische und funktionale Textilien)TECHNI SANGLES (technische Gurte, Arbeitssicherheitsmaterial)TECHTERA (Wettbewerbscluster für Textilien und elastische Materialien der Region Auvergne-Rhône-Alpes)WEESAFE (Kleidung zur kurzzeitigen Verwendung und Vliesstoffe)VERSON VLIES & COURCIER (Testausrüstungen für Textilien, Leder, elastische Materialien und PSA)ZHOR TECH (vernetzte Schuhe)



Bildinformation: Der Gemeinschaftsstand präsentiert die Vielfalt der französischen Unternehmen der Branche (Bild:Messe Düsseldorf)