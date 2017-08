Kururlaub im Herbst zur Stärkung der Gesundheitsressourcen: Wellnesszentrum Bursztyn an der polnischen Ostsee

(fair-NEWS)

Kururlaub im Herbst zur Stärkung der Gesundheitsressourcen:Wer einen gesundheitsorientierten Urlaub unternehmen möchte, um die eigenen Gesundheitsressourcen zu erhöhen, findet gerade in den Herbstmonaten ideale Bedingungen für einen ruhigen und erholsamen Kururlaub. Eine Badekur im Herbst bietet viele Vorteile: Kneipp-Anwendungen fördern die Gesundheit, Saunagänge und warme Bäder stärken das Immunsystem und verhindern eine depressive Stimmung. Perfekt, um sanft und gesund in die kalte Winterzeit zu starten. Zudem sind die Preise in der Niedrigsaison besonders attraktiv.Wellnesszentrum Bursztyn an der polnischen Ostsee in ruhiger Lage und mit Wohlfühlfaktor:Das Wellnesszentrum Bursztyn (deutsch Bernstein) an der polnischen Ostsee bietet besonders günstige Reiseangebote für Urlaub, Wellness und Badekur an. Das gut geführte Wellnesszentrum mit eigener Kurabteilung befindet sich zwischen den Ortschaften Dabki und Bobolin, 7 km westlich von Darlowo (ehemals Rügenwalde) entfernt. Es liegt ruhig auf einem eigenen Grundstück, eingebettet in einen Kiefernwald und in die Dünen. In der unmittelbaren Nachbarschaft hinter den bewaldeten Dünen erstreckt sich ein breiter und feinsandiger Ostseestrand, der zum Verweilen und zu ausgehenden Spaziergängen einlädt.Das Bursztyn bietet angenehme Übernachtungen in komfortablen, zeitgemäß ausgestatteten Gästezimmern, viele Freizeiteinrichtungen, einen Spa- und Wellnessbereich sowie stets aufmerksames und bedachtes Personal an. Die Kurabteilung bietet neben den gut ausgerüsteten Therapieräumen ein fachkundiges Personal mit guten Deutschkenntnissen an. Ergänzt und abgerundet wird das umfangreiche und individuelle Kurangebot durch den Wellnessbereich mit seinen vielfältigen Körperanwendungen, Massagen und Kosmetik. Viele Sporteinrichtungen wie Tennisplatz, Basketballplatz, Tischtennis, Tischbillard, Fitnessraum und Hallenbad ermöglichen seinen Gästen eine sportlich aktive Erholung. In diesem liebevoll geführten Kurhaus genießen seine Gäste eine natürliche Entspannung in ungezwungener Atmosphäre mit vielen Annehmlichkeiten für ihr Wohlbefinden.Günstiger Kururlaub im Wellnesszentrum Bursztyn bei Polen-Wellnessurlaub.de:Einen günstigen Kururlaub im Wellnesszentrum Bursztyn findet man bei Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner eigenen Website. Im Rahmen eines Kuraufenthalts werden jeweils 7 oder 14 Übernachtungen, Vollpension, eine ärztliche Eingangsuntersuchung und zwei Kurbehandlungen pro Werktag angeboten. Die kostenlose Nutzung von Schwimmbad, Jacuzzi, Saunen, Fitnessraum und vorhandenen Sporteinrichtungen gehört selbstverständlich zum umfassenden Kurangebot. Ein 1-wöchiger Kuraufenthalt kostet nur 175,- Euro pro Person und ist vom 02.11.2017 bis 24.12.2017 auf Anfrage buchbar (bis 02.11.2017 ist das Kurhotel bereits ausgebucht).Weiterführender Link zu den Kurangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,9,bursztyn-medical-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Wellnesszentrum Bursztyn