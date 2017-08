(fair-NEWS)

Düsseldorf/Frankfurt, 15. August 2017. Der neue Pauschalreiseveranstalter Anex Tour bietet seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, eine Namensänderung (name change) in der Buchung einer Anex Tour-Reise mit einem Azur Air-Flug bis 48 Stunden vor Reiseantritt kostenlos zu tätigen. Dieses Service-Angebot gilt für alle Reiseziele mit Ausnahme von Varadero/Kuba.Carsten Burgmann, Chief Commercial Officer (CCO) dazu: „Wir wissen genau, wie Reisebüros denken und was sie brauchen. Gebühren für eine kleine Namensänderung gehören traditionell zu Ärgernissen im Vertrieb, diese ersparen wir nun unseren Vertriebspartnern.“



Bildinformation: Anex Tour: Namensänderung ab sofort kostenlos