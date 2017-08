AZIMUT Hotel Vienna beendet sechsmonatige Renovierungsphase und feiert mit einem Grand Opening

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 15. August 2017 – Nach sechs Monaten hat das AZIMUT Hotel Vienna seine umfangreichen Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten abgeschlossen. Das Vier-Sterne-Haus mitten im Zentrum der Donaumetropole feiert den Abschluss der Phase mit einem Grand Opening am 24. August 2017.Inspiriert vom Design klassischer Wiener Kaffeehäuser gestaltete das international tätige Architekturbüro Bruzkus Batek die Lobby des Hotels mit dem Ziel, Umgebung und Marke in Einklang zu bringen. Der Eingangsbereich wurde dabei zur SMART Living Lobby – das innovative Designkonzept wurde 2012 von AZIMUT Hotels eingeführt und basiert auf der Vereinbarkeit der Teilbereiche Empfang, Bibliothek, Bar und Lobby. Moderne Accessoires und einladende Farben schaffen eine gemütliche Atmosphäre für anregende Unterhaltungen, nette Treffen und kreative Geschäftstermine. Als besonderes Schmankerl lädt der neue Schanigarten Gäste ein, unter freiem Himmel ein kühles Getränk zu genießen.Ebenso wurden die 180 Zimmer – vom Standard-Zimmer bis zur Junior-Suite – renoviert und modernisiert sowie jede Etage mit einem Coffee- und Teapoint ausgestattet.Das AZIMUT Hotel Vienna liegt mitten im Herzen Wiens, unweit vom Hauptbahnhof und dem Schloss Belvedere entfernt. Es eignet sich ideal für Städte- wie auch Geschäftsreisende, für die ein Businesscorner sowie ein Meetingraum für bis zu 15 Personen zur Verfügung stehen.General Manager Stefan Weiss zeigt sich begeistert: „Die Architekten haben es geschafft, den charakteristischen Wiener-Charme in unser Haus zu integrieren. Gleichzeitig ermöglicht die SMART Living Lobby unseren Mitarbeitern eine noch persönlichere Kommunikation mit den Gästen. Wir sind außerordentlich zufrieden mit den Veränderungen und Erneuerungen.“Das Vier-Sterne-Haus feiert den Abschluss der Renovierungs- und Modernisierungsphase unter dem Motto „Vienna meets Moscow“ am 24. August 2017. Gäste genießen Krim-Sekt und Sachertorte im Schanigarten bei typisch Wiener Schrammelmusik, bevor der Abend bei DJ-Musik ausklingt.++ Hinweis für Redaktionen:++Medienvertreter sind herzlich eingeladen, das neugestaltete AZIMUT Hotel Vienna im Rahmen des Grand Openings am 24. August kennenzulernen. Bei einer Hausführung und einem Meet & Greet erhalten Sie exklusive Einblicke. Neben Stefan Weiss, General Manager des Hotels, und seinem Team begrüßen Sie unter anderem auch Walter C. Neumann, CEO von AZIMUT Hotels, und Igor Romanov, Member of the Board of Directors von AZIMUT Hotels.Bitte setzen Sie sich für die Anmeldung zur Teilnahme an der Eröffnungsfeier mit uns per Mail an presse.azimuthotels@gce-agency.com oder telefonisch unter 069-175371044 in Verbindung. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich ist.



Bildinformation: AZIMUT Hotel Vienna beendet sechsmonatige Renovierungsphase und feiert mit einem Grand Opening