(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 15. August 2017 – DERPART taucht vom 22. bis 26. November 2017 in die Welt des Orients ein und lädt zur Jahrestagung nach Dubai. Die höchsten und nobelsten Hotels, eine faszinierende Kombination aus Wüste und Meer sowie jede Menge Potenzial für einen abwechslungsreichen Urlaub: Unter dem Motto „DERPART entdeckt Dubai – Workshops zwischen Wolkenkratzern und Wüste“ tagen DERPARTner aus ganz Deutschland zu den Trends der nächsten Saison, planen das kommende Geschäftsjahr und erleben ein vielfältiges Rahmenprogramm.„In der Stadt der Superlative wollen wir die Weichen für unseren weiteren Erfolg 2018 stellen und unseren Partnern die Möglichkeit geben, zu netzwerken und die faszinierende Welt von 1001 Nacht zu erleben“, sagt DERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig. „Wir erwarten eine spektakuläre Tagung in der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate.“Tagsüber tagen, lernen und arbeiten die Teilnehmer im 5-Sterne-Haus JW Marriott Marquis Hotel Dubai, am Abend stehen die einzigartigen Attraktionen Dubais im Fokus des Rahmenprogramms. Zudem erwartet Teilnehmer eine ganz besondere Abendveranstaltung an Bord der AIDAstella: Nach einer Schiffsbesichtigung locken kulinarische Köstlichkeiten an Bord – alles mit Blick auf die beeindruckende Skyline Dubais.



Bildinformation: Zwischen Wolkenkratzern und Wüste: DERPART lädt zur Jahrestagung nach Dubai