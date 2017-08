Zauberhafte und lehrreiche Kinderbücher aus dem Karina- Verlag

(fair-NEWS)

Kinderbücher sind gelungen, wenn sie den kleinen oder auch etwas grösseren Leser in ihren Bann ziehen und verzaubern. Wenn sie zudem noch auf spielerische Art und Weise Wissen vermitteln, sind sie ein echter Schatz für jedes Kinderzimmer.KASIMIRS ZAUBERWELT - ein interaktives Leselernbuch mit Spaß im GroßformatLernen ist nicht so leicht. Darum hat Kasimir sich etwas für Euch ausgedacht.Der Zauberlehrling nimmt Euch mit zu seinen ersten Zauberstunden. Holt gemeinsam mit ihm Medizin für Zaubermeister Odulin, gestaltet Euren eigenen Zauberwald, vertreibt die bösen Trolle aus der Burg, und fiebert bei Kasimirs letzter Prüfung mit.Zu jeder Geschichte gibt es in diesem Buch Lesekärtchen, Rätsel und Malbilder. Format A4KATHY, DAS FRECHE SCHLOSSGESPENST, Hardcover & "Kathys Kuschelgespenst"Das beliebte Kinderbuch ist nun in der 2. Auflage und da Kathys Kuschelgespenst bei den Kinder auf den Lesungen so beliebt ist, haben wir es für Euch produzieren lassen. Das Buch wird inklusive Kuschelgespenst ausgeliefert.Das Kuschegespenst ist 25 cm groß und aus sehr weichem Stoff handgenäht.EIN TIERISCHES ABCLiebenswerte Reime machen gleichzeitig das Erlernen des ABC zu einem Vergnügen, als sie Kindern - mit Hilfe schöner Illustrationen - auch einen kleinen Einblick in die Tierwelt geben.Im Buch findet sich auch ein kleines Kreuzworträtsel, damit die Kinder die Worte gleich ausprobieren können.28 superbunte Seiten.DAS FALTBARE LOCHWas kann man denn an einem Loch zusammenfalten? Wozu braucht man das überhaupt?Maya und Grace, zwei aufgeweckte und mit ausreichend Phantasie ausgestattete Mädchen, finden das Loch, dass sie überall benützen können und so springen sie von einem spannenden Abenteuer in das nächste. In jedem der elf Kapitel finden sich Fragen, die quirlige, aufgeweckte Leserinnen und Leser mit Sicherheit locker beantworten können.Maya und Grace wünschen Euch viel Spaß beim Springen durch das „faltbare Loch“.Meine Enkelinnen Maya und Grace haben mich zu diesem Buch inspiriert. Immer wenn sie bei mir sind, sitzten wir gemeinsam am Tisch und sie wollen mit mir tratschen. In ihrer kindlichen Welt heißt das, dass ich Geschichten erfinden soll. Einmal haben wir über den Mond gesprochen, warum er immer seine Gestalt verändert. Vielleicht könnte man auf einer Mondstraße zu ihm gelangen? Könnte dabei jemand helfen? Vielleicht der Mann im Mond? Wo finden wir diesen? Gehen wir doch einfach durch dieses faltbare Loch hin-durch! Es wird schon klappen!Und so ist dieses Büchlein mit insgesamt 11 Geschichten entstanden. Markus Murlasitz hat mit seinen liebevoll gemalten Bildern die Geschichten zum Leben erweckt.Viel Spaß beim Vor- und Selberlesen wünschenFlorian, Markus, Maya und GraceOLE, DER KLEINE IGEL / OLE, THE LITTLE HEDGEHOG - deutsch/englisches KinderbuchDer kleine Ole lebt mit seiner Mutter und den Geschwistern im Wald. Aber Ole ist der Kleinste und kommt sich sehr unnötig vor - doch dann passiert etwas, wo der kleine Igel seine wahre Größe beweisen kann.Das Buch ist ein "Zauberbuch", wendet man es, so ist das komplette Buch seitenkonform in Englisch. Es Werk, wo Kinder auch selbstständig ihr Sprachwissen erweitern können.Die Geschichte wird von vielen Illustrationen begleitet.DU BIST SCHÖN, SO WIE DU BIST - YOU' RE BEAUTIFUL, THE WAY YOU ARE, Deutsch-EnglischEin Geschichten- und Malbuch für die Kleinen.Der süsse Marienkäfer ist wahnsinnig unglücklich, dass er nur einen einzigen Punkt hat. Er fühlt sich hässlich und ausgestoßen. Doch er hat Freunde und gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Hilfe.Das Buch ist im Riesenformat A4 quer, damit Platz zum mitschauen und zeichnen ist, denn neben den großzügigen Illustrationen finden sich auch Bilder zum anmalen.Das Werk ist ein "Zauberbuch", eine Hälfte ist in Deutsch und wenn man es wendet, ist die zweite Hälfte in Englisch. So können Kinder die Sprache selbst üben.Geeignet für Kinder ab ca. 3 Jahre und für Grundschulen, auch begleitend im Sprachunterricht.56 Seiten im Großformat, besonders stabiles Papier.MIT NEPOMUCK AUF WELTREISEWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien, lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen.Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang.Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!Mit farbigen Illustrationen und Bildern zum Ausmalen.DER KLEINE STERN MARLOU UND SEINE FREUNDEDer kleine Stern Marlou und seine Freunde unterhalten sich in siebzehn berührenden Kurzgeschichten mit farbenfrohen Illustrationen über das Leben, die Menschen, die Tiere und die Umwelt.In diesen modernen Umweltmärchen will der Kleine stets vom Großen wissen, weshalb bestimmte Dinge auf der Welt passieren.Warum versteht es der Mensch nicht, mit Bedacht mit seiner Umwelt umzugehen?Irina Weingartner spricht mit ihren Geschichten große und kleine Menschen an. Sie will sie spielerisch wachrütteln, zum Nachdenken animieren und das Bewusstsein im Umgang mit der Umwelt schärfen. Der Mensch trägt für seinen Planeten, unseren Lebensraum, die Verantwortung. Er muss wieder lernen zu beobachten, wahrzunehmen, zu sehen, zu hören und zu fühlen, um den Tieren und Pflanzen die nötige Achtsamkeit entgegenzubringen. Aus dieser Zuwendung heraus entsteht Freude. Denn der Einsatz für andere – ganz gleich, ob Mensch, Tier oder die Natur – bereitet nicht nur Freude, sondern wird überlebensnotwendig für unseren Planeten.Mehr Infos und Bücher unter©byChristine Erdiç



