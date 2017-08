Tiroler Bauernstandl erneut ausgezeichnetes Franchiseunternehmen

(fair-NEWS)

Das österreichische Franchise-Unternehmen Tiroler Bauernstandl konnte nun bereits zum dritten Mal in Folge den F&C Gold Award für hohe Partnerzufriedenheit entgegennehmen. In 2011 schnitt es in der Kategorie „Partnerzufriedenheit“ sogar als „Bestes System bis 50 Partner“ ab. Die globale Zufriedenheit der Partner wurde in 2017 auf einer Skala von 1,0 bis 7,0 mit der Note 2,0 bewertet.Im vergangenen Jahr konnte Tiroler Bauernstandl in Kitzbühel sein 30-jähriges Bestehen feiern. Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter Wolfgang Obermüller stellte sich zu diesem Anlass genau an die Stelle auf dem Marktplatz, wo er vor 3 Jahrzehnten sein erstes Standl betrieb.Das Unternehmen setzt seinen Wachstumskurs mit dem Focus auf NRW in den nächsten Jahren fort.Aktuell sind noch attraktive Standorte im Rheinland und Ruhrgebiet vorhanden.- Fotos: F&C, Tiroler Bauernstandl GmbH, Abdruck freigegeben -



Bildinformation: wiesmannconsult