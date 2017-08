Pressemitteilung von perma-tec GmbH & Co. KG

Der einfachste Weg zur Berechnung von Nachschmiermengen

(fair-NEWS) Euerdorf. Mit der perma SELECT APP bietet perma ein wichtiges Werkzeug zur Bestimmung erforderlicher Nachschmiermengen in verschiedenen Industriezweigen. Nie war es so einfach, die richtigen Schmiermengen für Elektromotoren, Pumpen, Lüfteranlagen sowie Förderbandanlagen zu ermitteln.



Das Programm empfiehlt einen passenden Schmierstoff, das richtige perma Schmiersystem und die erforderliche Einstellung.



Die perma SELECT APP ist für iOS, Android und zusätzlich als Browserversion erhältlich. Sie ist einfach und intuitiv zu bedienen, ansprechend gestaltet und auch im Offline Modus einsetzbar.

Dieses praktische Hilfsmittel erleichtert Instandhaltungsarbeiten vor Ort und hilft dabei, eine sichere Nachschmierung zu gewährleisten.



Bildinformation: perma SELECT APP

Seit über 50 Jahren steht der Name perma für innovative und kreative Schmierlösungen. Die Einzel- und Mehrpunktschmiersysteme von perma-tec werden weltweit in nahezu allen Anwendungsbereichen und Industriezweigen eingesetzt.



Die Marktführerschaft von perma-tec im Bereich der Einzelpunktschmierung basiert auf den vielfach patentierten und speziell zertifizierten Produkten. Alle perma Produkte werden in der deutschen Zentrale entwickelt, getestet sowie produziert und entsprechen dem Qualitätsstandard 'Made in Germany'.



Durch langjährige Vertriebserfahrung sowie ein globales Netzwerk an eigenen Niederlassungen und kompetenten Partnern in aller Welt, bietet perma-tec zahlreiche Lösungen für höchste technische Kundenanforderungen.

