Initiative Cloud Services Made in Germany begrüßt AMN Data Solutions (CAYA), Meshcloud und TeleData

Mit den Firmen AMN Data Solutions, Meshcloud und Teledata haben sich drei weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing-Lösungen an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligt. In der bereits 2010 von der AppSphere AG ins Leben gerufenen Initiative haben sich unterschiedlichste Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) mit dem Ziel zusammengeschlossen, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen zu sorgen.CAYA - Briefe digital empfangenCAYA macht Briefpost für Privatkunden, Freelancer und kleine Unternehmen so einfach und bequem wie Gmail. Dafür leitet CAYA Briefpost per Nachsendeauftrag um, digitalisiert diese und macht sie über die CAYA Web & Mobile App verfügbar und auffindbar. Volltextsuche, automatische Klassifizierung und Bereitstellung der wichtigsten Infos auf einen Blick machen CAYA dabei zu einem echten Zeitsparer.Meshcloud - Open Cloud FederationMeshcloud ist eine Public-Cloud-Plattform für Unternehmen. Über das Self-Service-Portal von Meshcloud können Kunden IaaS- und PaaS-Ressourcen an verschiedenen Standorten direkt provisionieren und administrieren. Die Standorte sind in Deutschland und unterliegen somit deutschen Datenschutz.TeleData CLOUD - Flexibel und skalierbarAls Full-Service Internetprovider entwickelt die TeleData GmbH aus Friedrichshafen am Bodensee seit 1997 maßgeschneiderte Telekommunikationslösungen für Geschäfts- und Privatkunden. Mit dem Bau eines der modernsten Rechenzentren im Raum Bodenseeerweitert die TeleData ihr Angebotsspektrum mit der Eigenmarke TeleData CENTER um Rechenzentrumslösungen wie Co-Location und Cloud-Produkte wie z.B. virtuelle Datacenter auf Basis der IaaS-Cloud, Managed vServer und Web- sowie Datenbank-Dienste.Weitere Informationen zu den an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligten Unternehmen stehen im Lösungskatalog der Initiative ( www.cloud-services-made-in-germany.de/loesungskatalog ) zur Verfügung.Initiative Cloud Services Made in Germany: Mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-LösungenZiel der bereits im Jahr 2010 von der AppSphere AG ins Leben gerufenen Initiative Cloud Services Made in Germany ist es, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Services zu sorgen. Aus diesem Grund wurden die folgenden Aufnahmekriterien festgelegt:* Das Unternehmen des Cloud Service-Betreibers wurde in Deutschland gegründet und hat dort seinen Hauptsitz.* Das Unternehmen schließt mit seinen Cloud Service-Kunden Verträge mit Service Level Agreements (SLA) nach deutschem Recht.* Der Gerichtsstand für alle vertraglichen und juristischen Angelegenheiten liegt in Deutschland.* Das Unternehmen stellt für Kundenanfragen einen lokal ansässigen, deutschsprachigen Service und Support zur Verfügung.Um möglichst auch jungen und kleinen Anbietern von Cloud Services die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen der Initiative zu präsentieren, wurde die finanzielle Einstiegshürde möglichst niedrig gelegt. Der Jahresbeitrag beträgt EUR 250,00 zzgl. MwSt., also gerade einmal etwas mehr als 20 Euro im Monat. "Das unverändert große Interesse von Anwender- wie von Anbieterseite an der Initiative Cloud Services Made in Germany unterstreicht die zentrale Rolle, die Themen wie Datenschutz und Rechtssicherheit im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cloud Computing-Lösungen in Deutschland spielen", bestätigt Frank Roth, Vorstand AppSphere AG und Initiator der Initiative. "Viele Initiativen im IT-Umfeld bleiben aber häufig den "Großen" vorbehalten, da die Beteiligung ein entsprechendes finanzielles Engagement voraussetzt. Der IT-Markt befindet sich allerdings derzeit im Umbruch, und da soll es auch Newcomern und Unternehmen ohne Millionen-Budget möglich sein, sich Gehör am Markt zu verschaffen."Weitere Informationen zur Initiative Cloud Services Made in Germany stehen im Internet unter www.cloud-services-made-in-germany.de zur Verfügung.



