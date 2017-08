Was wirklich überzeugt? Persönlichkeit

(fair-NEWS)

Wer heute als Mensch, Dienstleister, Unternehmer erfolgreich sein will, schafft das nur mit Personal Branding: Damit setzt die Personal Branding-Agentur werdewelt ein klares Statement. Geschäftsführer Benjamin Schulz ist sich sicher, dass bei den Unmengen an Informationen und Angeboten heutzutage vor allem eins zieht und überzeugt:Persönlichkeit. "Genau da setzt Personal Branding an, bei der Persönlichkeit, der Identität des Menschen", erklärt Ben Schulz, der sowohl Geschäftsführer der werdewelt als auch Kopf von Ben Schulz & Consultants ist.Personal Branding funktioniert in allen Branchen. "Für die verschiedensten Branchen haben wir auf unserer Website umfangreiche Informationen, wie Personal Branding funktioniert, was es den Menschen bringt und warum kein Weg mehr daran vorbeiführt", erklärt Ben Schulz. "So finden auch Trainer bei uns alles, was sie als Personal Brand brauchen und wissen müssen. Auf dieser Seite haben wir einen echten Geheimtipp eingebaut, unseren Personal Branding-Check - gratis!"Mit diesem Check bekommen Menschen einen ersten Einblick in ihre individuellen und persönlichen Themen rund um ihre Marke. "Mit der Auswertung am Ende des Checks zeigt sich gleich, ob Personal Branding das Richtige ist." Nach 10 Fragen wissen die Check-Teilnehmer, wie es weitergeht und welchen nächsten Schritt sie gehen sollten, damit die Marketingbaustellen nicht nur identifiziert, sondern auch angegangen werden.Wagen Menschen den Schritt als Personal Brand in den Markt zu treten, haben sie vor allem eines davon: "Mehr Klarheit: Das sorgt für Durchblick, treffsichere Kommunikation, höhere Sichtbarkeit und einen klaren Standpunkt - heute und in Zukunft. Und das Beste dabei ist: Menschen können leben, wer sie sind."Die Seite Personal Branding für Trainer und den Check finden Sie <a href="https://personal-branding.werdewelt.info/trainer/">hier</a>.



Bildinformation: Personal Branding für Trainer – mit exklusivem Check