Deutschland: Inwertsetzung der Tourismusindustrie

Welche Rolle spielt der Mensch als Gast oder Gastgeber, wenn auch im Tourismus die Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt? Wie können sich Unternehmen im digitalen Wettbewerb behaupten? Behindert der Datenschutz das Upselling im Vertrieb? Und wie ließe sich Tourismus besser in Wert setzen? Das sind nur einige der Fragen, auf welche die neue "Werkschau" des DestinationCamp 2017 eingeht.Die 116 Seiten starke Werkschau fasst die Ergebnisse des dreitägigen DCHH17 zusammen. Mehr als 220 Destinationstouristiker, Hoteliers, Dienstleister, Veranstalter, Verbandsvertreter und Politiker erörterten bei der "Kreativ- und Zukunftswerkstatt im Tourismus" in der Handelskammer Hamburg aktuelle Themen und suchten nach Lösungsstrategien. Durch die Digitalisierung - so das Fazit - sind die Rahmenbedingungen in den Destinationen hoch dynamisch und hyperkomplex geworden. Gerade deshalb sei aber die "Stellschraube Mensch" der entscheidende Erfolgsfaktor - als emphatischer Gastgeber, zuvorkommender Erlebnis-dienstleister oder einfach als Erzähler von erlebbaren Geschichten.Das Thema "Digitalisierung" zog sich durch alle 18 Sessions und sechs Szenario-Werkstätten des DCHH17 - von der wortgewaltigen Keynote von Anke Domscheit-Berg "Eine Reise in die Zukunft mit Robotern, künstlicher Intelligenz und Co." bis zur Schlussveranstaltung.Die jetzt vorliegende Werkschau ordnet die Ergebnisse thematisch, stellt Lösungsansätze vor, hält Checklisten bereit und nennt Best-Practice-Beispiele. Die informationsdichte Werkschau liest sich wie ein Kompendium zu den aktuellen Themen und den Akteuren der Branche. Abgerundet wird die Werkschau mit der Nennung aller Teilnehmer, die zu dem Ergebnis beigetragen haben. Initiator und Veranstalter des DestinationCamp war zum siebten Mal die Hamburger Unternehmensberatung netzvitamine GmbH.Eine Leseprobe der Werkschau ist unter <a href="https://www.destinationcamp.com/werkschau/">destinationcamp.com/werkschau</a> zu finden. Das gedruckte Werk ist für 25 Euro zu beziehen bei netzvitamine GmbH, +49 40 401979-59 und werkschau@netzvitamine.de. Über iTunes lässt sich die Werkschau zum gleichen Preis als Apple iBook herunterladen, bei Amazon als Kindle eBook.Wer beim DestinationCamp 2018 vom 25.-27. Mai in der Handelskammer Hamburg dabei sein will, kann sich ab dem Deutschen Tourismustag am 23. November 2017 unter <a href="https://www.destinationcamp.com/teilnehmen/">destinationcamp.com/teilnehmen</a> anmelden.



Bildinformation: Die Ergebnisse des DestinationCamp werden jährlich in einer strukturierten Werkschau zusammengefasst