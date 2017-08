COMRAMO und OPTIMAL SYSTEMS bündeln Know-how

(fair-NEWS) Berlin / Hannover, 16. August 2017. Die COMRAMO KID GmbH und die OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH Hannover sind ab sofort Partner. Der IT-Dienstleister hat seit vielen Jahren die Enterprise-Content-Management (ECM)-Software enaio im Einsatz und konnte somit die Prozessdurchlaufzeiten deutlich reduzieren. Diese positiven Erfahrungen will COMRAMO KID seinen Kunden weitergeben und hat enaio als strategische ECM-Lösung in sein Portfolio aufgenommen. Als Application Service Provider hostet das Unternehmen enaio in seinem eigenen Rechenzentrum und übernimmt den technischen Betrieb. Alternativ übernimmt COMRAMO KID als Systemintegrationspartner die Installation sowie die Anpassung der ECM-Software beim Kunden und steht für Support-Anfragen zur Verfügung.



Die COMRAMO KID GmbH realisiert als IT-Dienstleister innovative Softwarekonzepte und Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen Hosting, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Gesundheitswesen und kirchliches Meldewesen. Dazu gehören die Online-Verarbeitung im eigenen Rechenzentrum, Softwareentwicklung und Programmierung, Beratungs- und Betreuungsleistungen inklusive Anwenderschulungen sowie die Realisation kundenspezifischer Projekte.



Als langjähriger Kunde von OPTIMAL SYSTEMS hat das Unternehmen enaio in den Bereichen elektronische Posteingangsverarbeitung, Anbindung an das Personalabrechnungssystem KIDICAP® sowie in der Abbildung von digitalen Vergütungs- und Lohnakten mit Integration des lokalen Mailsystemsund von Computer Output on Laserdisk (COLD)-Importen. Neben deutlich kürzeren Bearbeitungszeiten konnte das Unternehmen seine Mitarbeiter von routinemäßigen Tätigkeiten entlasten sowie Kosten bei materiellen und räumlichen Ressourcen reduzieren. Deshalb hat sich COMRAMO KID dazu entschieden, die Lösung in das eigene Produktportfolio mitaufzunehmen. Damit bietet der IT-Dienstleister seinen Kunden einen Mehrwert, um den Herausforderungen der Digitalisierung bestmöglich begegnen zu können. Mittelfristig wird das Unternehmen auf Basis von enaio auf Kundenanforderungen zugeschnittene Lösungen entwickeln.



"enaio ist eine sehr flexible, nahtlos integrierbare und bedienerfreundliche ECM-Software, mit der sich die Aktenstrukturen von Kirchen und soziale Einrichtungen sehr gut abbilden lassen", erläutert Emre Ural, Abteilungsleiter, Abteilung Steuerungssysteme in der COMRAMO KID GmbH. "Darüber hinaus bietet OPTIMAL SYSTEMS einen guten, fachspezifischen Support."



"Wir freuen uns sehr, mit COMRAMO einen etablierten Dienstleister als Partner gewonnen zu haben", erläutert Stephan Kramer, Senior Vertriebsbeauftragter in der OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH Hannover. "Kunden profitieren von dem vollständigen Service-Angebot des Dienstleisters, der für einen reibungslosen Betrieb unserer Software im eigenen Rechenzentrum sorgt."