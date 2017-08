Studium an internationalen Hochschulen: Stipendium für das Studium in den USA – Bewerbungen für 2017/18 möglich

(fair-NEWS)

Die USA bieten deutschen Studenten vielfältige Möglichkeiten. Daher ist es kein Wunder, dass das Land der unbegrenzten Möglichkeiten für junge Deutsche attraktiv ist, die international studieren wollen. Eine besondere Anforderung für die Studenten ergibt sich aber dadurch, dass in den USA außer den Lebenshaltungskosten auch Studiengebühren in erheblichem Umfang anfallen. Hier setzt die Deutsche Stiftung Völkerverständigung an und bietet ab sofort das Universitätsstipendium USA an. Bewerbungen sind ab sofort möglich.Universitätsstipendium USA fördert die Kosten eines Studiums mit international anerkanntem Abschluss, insbesondere Bachelor-Studiengänge. Die Fachrichtung des Studiums ist nicht eingeschränkt. Förderungsfähig sind alle für das Studium direkt an die Universität geleisteten Zahlungen, Kosten für Unterkunft, Auslandskrankenversicherung sowie An- und Abreisekosten von/nach Deutschland.Teilnahmevoraussetzungen für Stipendiaten sind eine in Deutschland erworbene allgemeine Hochschulreife sowie die Zulassung an einer amerikanischen Universität für ein Bachelor-Studium. Die Stiftung erwartet vom Stipendiaten regelmäßige Berichte, auch zu interkulturellen Erfahrungen des Stipendiaten in den USA, insbesondere zum Deutschland-Bild der Amerikaner. In der Bewerbung ist das konkrete Studienvorhaben zu beschreiben, einschließlich des Bezugs zur Völkerverständigung zwischen Deutschland und den USA. Für das Studienjahr 2017/18 sind Bewerbungen bis 30.09.2017 möglich.Dr. Michael Eckstein ist Vorsitzender der Stiftung. Er sagt zum Universitätsstipendium USA: Wir wollen vielversprechenden Nachwuchskräften die Möglichkeit geben, ohne vorheriges Studium in Deutschland direkt ein Studium in den USA zu absolvieren bzw. ein dort bereits begonnenes Studium fortzusetzen und zu beenden. Die Stipendiaten sollen dabei im Sinne der Völkerverständigung als Brückenbauer amerikanischen Studenten einen kulturellen Zugang zu Deutschland ermöglichen sowie in Deutschland das Verständnis für die amerikanische Kultur fördern. Damit wollen wir gerade angesichts der aktuellen atmosphärischen Belastungen der internationalen Beziehungen ein Zeichen setzen.“Das Stipendienprogramm finanziert sich über Spenden. Die Stiftung sucht weitere Spender, die das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA auf diesem Wege fördern wollen. Für die Spenden werden Zuwendungsbescheide ausgestellt.Weitere Informationen zum Universitätsstipendium USA gibt die Stiftung per Mail an: Stipendien-USA@deutsche-stiftung-voelkerverstaendigung.de. Die vollständige Beschreibung des Stipendienprogramms ist auf der Website der Stiftung zu finden. Persönlich stehen Vertreter der Stiftung im Rahmen der bundesweiten „Auf in die Welt-Messen“ in den nächsten Wochen zur Verfügung: www.aufindiewelt.de/messen



Bildinformation: Auf in die Welt: Die Golden Gate Bridge bei San Francisco (Foto. Dt. Stiftung Völkerverständigung)