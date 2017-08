Die 10 besten Subwoofer

(fair-NEWS)

Subwoofer Test hier findet ihr die Top 10Eine kleine Werkstatt mit drei Leuten und einem Haufen Lautsprecher genau genommen Subwoofer finden wir hier vor, als wir mit der Redaktion einen Besuch abstatten. Man denkt auf den ersten Blick, dass man hier in einer Reparaturfirma für Subwoofer ist.Daniel, einer der Angestellten klärt uns auf:" Wir sind eine Testfirma spezialisiert auf Subwoofer und andere Lautsprecher."Er erklärt uns, wie das ganze hier abläuft. Als erstes komme der optische und visuelle Subwoofer Test. Hier wird geschaut, wie ist der Subwoofer verarbeitet, gibt es Verarbeitungsfehler oder dergleichen. Wir checken, ob alle Knöpfe und Anschlüsse richtig sitzen und ob es sonst irgendwelche Mängel bei der Verarbeitung gibt. Danach geht es in den Soundraum. (Daniel zeigt mir einen kleinen Raum. Innen ist alles mit Schaumstoff an den Wänden versehen- er sagt dazu: "Das ist unser Schutz, dass wir nicht morgen gekündigt werden." - er meint dabei, dass der Schaumstoff an den Wänden den Schall absorbiert und man draußen nix mitbekommt davon. er erklärt weiter: Im Soundraum wird dann die Leistung des Subwoofers getestet. Hier wird die maximale Leistung herausgeholt und getestet wie tief der Subwoofer kommt. Außerdem wird die Beschallungsdichte und die Reaktion des Gerätes auf extreme Bassunterschiede getestet. wenn das alles durch ist, bauen wir das Gerät auseinander und schauen uns das Innenleben an. Wir checken, welche Bauteile verwendet werden und wie sie verarbeitet wurden. Wenn wir damit fertig sind, schreiben wir unseren Bericht und wir sind mit unserer Arbeit für diesen Subwoofer durch.Wer bezahlt euch dafür oder macht ihr das aus reinem Hobby?Es ist natürlich die Leidenschaft von jedem hier aber es geht soviel Zeit drauf, dass wir natürlich auch Geld damit verdienen müssen. Wir bekommen unsere Aufträge von großen Verkaufsketten oder auch von Herstellern, die uns dann auch die Subwoofer schicken. Manchmal haben wir auch private Aufträge aber das ist eher selten.Ihr betreibt auch eine eigene kleine Seite, wo ihr die top 10 eurer Tests bekannt gebt.Ja das ist richtig. Auf der Seite: <a href="www.test-subwoofer.de">Subwoofer Test</a>veröffentlichen wir regelmäßig unsere Top 10 Subwoofer. Dort können sich Leute kostenlos informieren, welches Model gerade das Beste ist.Seid ihr damit nicht einer von vielen Testern?Es gibt viele Testseiten. die meisten davon sind Fake und dienen nur dem Verkauf. Unsere Seite ist komplett kostenlos. Wir geben zwar auch einen Link zum Händler aber wir verdienen unser Geld tatsächlich nur mit den Tests, so dass die online Gemeinschaft profitiert.Wie viele Subwoofer Tests habt ihr bisher gemacht?Schwer zu sagen aber es sind bestimmt so an die 1000Möchtet ihr noch etwas sagen?Ja wir möchten sagen, dass alle da draußen weiter so fleißig Musik hören sollen, denn dann haben wir eine Daseins Berechtigung und können weiterhin immer aktuelle und ehrliche Tests liefern.Vielen Dank für die InformationNichts zu danken. Wir danken euch.



Bildinformation: hier wird ein Downfire Subwoofer getestet