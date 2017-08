Den Stärken-Code knacken

(fair-NEWS)

"Der Stärken-Code: Die eigenen Talente entschlüsseln, anerkennen und weiterentwickeln" - so lautet der Titel eines neuen Buchs des Beraters Frank Rebmann, Stuttgart, das im Campus Verlag erschienen ist. In dem 228-seitigen Buch schickt Rebmann, der auf das Thema Stärkenmanagement spezialisiert ist und als Stärkentrainer die Mitarbeiter zahlreicher Unternehmen trainiert, die Leser auf eine Entdeckungsreise - eine Entdeckungsreise, die vom Aufspüren der eigenen Talente deren Entwicklung zu echten Stärken bis hin zu einem gezielten Einsatz dieser Stärken im beruflichen und privaten Leben führt. Dabei lautet das Ziel der Reise, den eigenen Lebenserfolg zu steigern.In seinem Buch geht Rebmann davon aus: Jeder Mensch hat ein ganzes Bündel von Talenten, das individuell verschieden ist. Dies gilt es zunächst zu entdecken und dann zu entwickeln. Denn so lautet eines seiner Credos: Erst durch ein gezieltes Training werden aus Talenten allmählich Stärken. Ein weiteres Credo von ihm lautet: Das Stärken-stärken ist keine "Chef-Sache". Das heißt, wir können diese Aufgabe nicht an andere Menschen delegieren - unabhängig davon, ob es sich hierbei um unsere Vorgesetzten, Eltern oder Lebenspartner handelt. Diese können uns beim Entwickeln und Entfalten unserer Stärken zwar unterstützen; letztlich müssen wir unser Schicksal jedoch selbst in die Hand nehmen. Dafür liefert er in seinem Buch einen Kompass und Fahrplan, der auch zahlreiche Übungen und Checklisten zur Selbstreflektion umfasst.Rebmann unterscheidet verschiedene Arten von Stärken. Neben analytischen gibt es zum Beispiel entdeckende, kooperative und stabilisierende Stärken. Abhängig davon, wie stark diese Stärken bei uns ausgeprägt sind, gehen uns gewisse Aufgaben leichter oder schwerer von der Hand, weshalb wir sie mehr oder weniger gerne ausführen und bessere oder schlechtere Ergebnisse erzielen. Deshalb lohnt es sich laut Rebmann, unsere Stärken in einem individuellen Stärkenprofil zu erfassen. Hierfür enthält sein Buch die erforderlichen Selbstreflexionsübungen.Ein Bewusstsein über unsere Stärken und Talente sowie die Kompetenz, diese zu entwickeln, wird nach ihm in der modernen, durch rasche Veränderungen und eine geringe Planbarkeit geprägten (Arbeits-)Welt immer wichtiger, denn in ihr wird zunehmend von uns gefordert, mehr Eigeninitiative und -verantwortung zu zeigen. Zugleich bieten sich uns - zumindest scheinbar - beruflich und privat - mehr Optionen. Entsprechend groß ist die Gefahr, dass wir uns verzetteln und den roten Faden in unserem Leben verlieren, sofern wir keinen Kompass haben, der uns durch die zahlreichen Entscheidungssituationen navigiert, vor denen wir Tag für Tag stehen.Das Buch "Der Stärken-Code: Die eigenen Talente entschlüsseln, anerkennen und weiterentwickeln" kostet 16.95 Euro. Nähere Infos hierüber finden Interessierte unter anderem auf der Webseite von Frank Rebmann ( www.staerkentrainer.de ) und bei Amazon.



Bildinformation: Der Stärken-Code – Buch: Frank Rebmann