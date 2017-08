Fitness-Coach für"s Handgelenk: HUAWEI stellt das HUAWEI Band 2 Pro vor

Pressemitteilung von HUAWEI TECHNOLOGIES

Neuer Fitness Tracker kommt mit Multisport-Tracking-Funktionen und integriertem GPS in den Handel

(fair-NEWS) Düsseldorf, 14. August 2017 - HUAWEI präsentiert mit dem HUAWEI Band 2 Pro einen neuen Fitness-Coach für das Handgelenk. Das HUAWEI Band 2 Pro im stylish-sportlichen Look vereint Multisport-Tracking-Funktionen mit Sensoren zur Überwachung von Herzfrequenz und Schlafverhalten. Dazu können Nutzer über ein spezielles Coach-Feature Trainingspläne erstellen und ihre Ergebnisse dokumentieren.



Alles im Blick

Das HUAWEI Band 2 Pro ist der perfekte Begleiter für den Alltag und das regelmäßige Training: Der Fitness Tracker ist gerade einmal 21 Gramm leicht und 19,7 mm breit und schmiegt sich aufgrund des weichen Kunststoffarmbandmaterials bequem um das Handgelenk - der Edelstahlrahmen um das PMOLED-Display sorgt für das gewisse Extra. Auch die Funktionen können sich sehen lassen! Das HUAWEI Band 2 Pro trackt bei Sportarten wie Walken, Laufen, Schwimmen (wasserdicht bis zu 5 ATM) und Fahrradfahren Distanz, Herzfrequenz und Geschwindigkeit. Eigenständiges GPS liefert genaue Ergebnisse und die Kombination aus Infrarotsensoren und Herzfrequenzmesser misst nach jedem Lauf die VO2max. Läufer können darüber hinaus eigene Trainings-Pläne erstellen und ihre Ergebnisse auswerten - dies funktioniert mithilfe des professionellen Laufalgorithmus von FIRSTBEAT.



Besonders nützlich: Das HUAWEI Band 2 Pro verfügt über einen PPG-Herzfrequenzmesser mit verschiedenen Modi. Im "Daily Mode" wird der Herzschlag beispielsweise durchgehend alle 30 Minuten gemessen, im "Sport Mode" sekündlich. Mithilfe der innovativen HUAWEI TruSleep™-Technologie, die von der DBION Harvard Medical School zertifiziert wurde, können Anwender zudem ihre Schlafgewohnheiten tracken und auswerten. Dazu gibt es wertvolle Tipps zur Verbesserung der Schlafqualität - somit steht der optimalen Ruhephase nach dem Training nichts mehr Wege.



Passend für Android™- und iOS®-Smartphones

Trotz der handlichen Größe hat das HUAWEI Band 2 Pro einiges an Technik unter der Haube: Im Herzen schlägt ein ARM Cortex M4-Prozessor und der Fitness Tracker lässt sich problemlos sowohl mit Android™- (ab Version 4.4) und iOS®- (ab Version 8.0) Smartphones verbinden, als Betriebssystem kommt RTOS zum Einsatz. Über den sogenannten Smart Assistant erhält der Nutzer zudem Benachrichtigungen über eingehende Anrufe oder Nachrichten. Eine Weckfunktion ist ebenfalls integriert. Der 100 mAh-Akku hält bei normaler Nutzung bis zu 21 Tage und ist innerhalb von 90 Minuten wieder aufgeladen. Beschleunigungssensoren und Infrarot runden das sportliche Paket ab.



Preise und Verfügbarkeit

Das HUAWEI Band 2 Pro ist ab Ende August in Deutschland erhältlich. Der Fitness Tracker ist mit schwarzem Sportband zu einer UVP von EUR 99,- zu haben.

Über die HUAWEI Consumer Business Group



Die Produkte und Services von HUAWEI sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. HUAWEI ist der weltweit drittgrößte Smartphone-Anbieter und betreibt aktuell 16 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA, Schweden, Russland, Indien, China und Deutschland. Von der Gründung 1987 bis heute wächst das noch junge Unternehmen stetig. Das internationale Geschäft ist der entscheidende Wachstumsmotor - Europa und insbesondere Deutschland kommen dabei eine Schlüsselrolle zu. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2001 aktiv, seit 2011 mit eigenem Smartphonebrand. Die HUAWEI Consumer Business Group hat ihre Europazentrale in Düsseldorf und ist neben Carrier Network und Enterprise Business einer von HUAWEIs drei Geschäftsbereichen, der folgende Bereiche abdeckt: Smartphones, mobile Breitbandgeräte, Wearables, Heimgeräte und Cloud-Services. Das globale Netzwerk von HUAWEI basiert auf 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbrauchern überall auf der Welt neueste technologische Innovationen.

«Fitness-Coach für"s Handgelenk: HUAWEI stellt das HUAWEI Band 2 Pro vor»

Hansaallee 20540549 DüsseldorfDeutschlandTelefon: + 49 162 2047631Kathrin WidmayrHill+Knowlton StrategiesDarmstädter Landstraße 11260598 Frankfurt am MainHUAWEI.PR@hkstrategies.com+ 49 (0) 69 9736218Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung