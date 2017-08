Erste „Löwenmahlzeit“ im Zoo Osnabrück

(fair-NEWS)

Bei der „Löwenmahlzeit“ am 22. September können Besucher ihr Abendessen in den Zoo Osnabrück verlegen und unterstützen damit den Umbau und die Vergrößerung der Löwenanlage. Dabei können sie außerdem einen exklusiven Blick auf die „Zoo-Lights“ werfen, die am 23. September offiziell starten. Beide Veranstaltungen feiern an dem Wochenende Premiere im Zoo Osnabrück.Insgesamt 100 Tische im Herzen des Zoos laden am 22. September zu einem ganz besonderen Abendessen ein: Zusammen können Gäste mit Freunden, Nachbarn und Verwandten in tierischer Atmosphäre speisen. An jedem Tisch haben acht Personen Platz und können diesen mit eigenen Tischdecken, Tellern, Besteck und Dekoration eindecken und ihre mitgebrachten Speisen und Getränke genießen. Außerdem werden auch einzelne Sitzplätze an Tischen für bis zu vier Personen angeboten. Sodexo, der Betreiber der Zoogaststätte, wird zusätzlich Getränke zum Kauf anbieten. Als besonderes Highlight gibt es außerdem eine Preview auf die „Zoo-Lights“: Bunt illuminierte Tierfiguren säumen ab dem 22. September während des Lichterfestes die Wege im Zoo und sind bei der Löwenmahlzeit erstmalig zu bestaunen.Tische für die Mahlzeit müssen im Vorfeld gebucht werden: Ein Tisch für acht Personen kostet 100 Euro, ein Einzelplatz 15 Euro. Der Reinerlös fließt in die Vergrößerung der Löwenanlage im Zoo Osnabrück. In der Gebühr sind der Zoo-Eintritt, die Veranstaltung, kostenlose Führungen durch den abendlichen Zoo sowie die exklusive Preview der "Zoo-Lights" inbegriffen. Unter allen Tischen wird eine Jury die drei am schönsten dekorierten Tische prämieren. Es winken unter anderem Führungen durch den Zoo oder Tierpatenschaften.„Löwen-Mahlzeit“ im Überblick:Freitag, 22. September, 18 Uhr bis 22 UhrGruppentisch (à 8 Personen): 100 EuroEinzelplätze: à 15 EuroGebühr beinhaltet Zoo-Eintritt, Veranstaltung, abendliche Führungen, Preview „Zoo-Lights“Buchung über den Online-Shop https://shop.zoo-osnabrueck.de , per E-Mail unter veranstaltungen@zoo-osnabrueck.de oder telefonisch unter: 0541-95105-77