Phantastische „Zoo-Lights“ im Zoo Osnabrück

Ein 6 Meter hohes und 10 Meter langes leuchtendes Chamäleon, strahlende Riesenschnecken, glitzernde Seepferdchen und farbenfrohe Schmetterlinge in den Bäumen – insgesamt 650 faszinierende und überlebensgroße Lichtinstallationen erwarten Besucher der „Zoo-Lights“-Nächte im Zoo Osnabrück täglich vom 23. September bis 15. Oktober jeweils zwischen 18:30 Uhr bis 22 Uhr.Entlang einer festen Route durch den Zoo entdecken die Besucher in der Dämmerung tierisch-phantastische Lichtinstallationen am Wegesrand und in den Bäumen. Tiger, Krebse oder Meeres-Schildkröten – meterhohe Tierfiguren wechseln sich mit phantasievollen Tiergruppen ab. Die bunt leuchtenden Kunstwerke sorgen für Staunen und große Augen sowie eine ganz besondere Atmosphäre im Waldzoo. Besonderes Highlight neben dem großen Chamäleon sind die zwei 3,5 Meter hohen Erdmännchenfiguren. Das beeindruckende Lichtfest im Zoo bietet auch tolle Motive für Fotografen. Zusätzlich können die Besucher an kostenlosen nächtlichen Exkursionen teilnehmen: Schlafen Elefanten im Liegen oder Stehen? Sind nachts wirklich alle Katzen grau? Die kundigen Zoopädagogen stellen den Besuchern das nächtliche Tierreich vor. Wer möchte, kann auch gleich sein Abendessen in das besondere Zoo-Ambiente verlegen, denn die Zoo-Gastronomie wird extra länger geöffnet bleiben. In dem Eintrittspreis enthalten sind sowohl der Zoo-Eintritt als auch die Veranstaltung selbst inklusive der Führungen. Rabattgutscheine sind über die Zoo-Partner erhältlich. Außerdem gibt es 25 Prozent Vorverkaufsrabatt im Online-Shop des Zoos: shop.zoo-osnabrueck.deLichterfest „Zoo-Lights“ im Überblick:23.09.2017 bis 15.10.2017Täglich 18:30 Uhr bis 22 UhrEintrittspreise:Erwachsene: 20 Euro; Kinder: 12 Euro (inklusive Zoo-Eintritt, Veranstaltung, Führungen)Rabatte für Jahreskarteninhaber und Mitglieder der Zoogesellschaft: 7 Euro (Erwachsene) bzw. 5 Euro (Kinder)25% Vorverkaufsrabatt im Online-Shop: https://shop.zoo-osnabrueck.de und bei Zoo-PartnernRabatte sind nicht kombinierbar