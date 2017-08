Raum schaffen mit HKL

(fair-NEWS)

Münster, 16. August 2017 - Rund 40 Container von Deutschlands Branchenführer HKL sind derzeit am Flughafen Münster/Osnabrück in Greven aufgestellt. Sie begleiten die Baumaßnahmen der Schumacher Packaging GmbH (Schumacher Packaging). Der Spezialist für Verpackung aus Well- und Vollpappe erweitert seine Produktionshalle und lässt gleichzeitig ein neues Hochregallager errichten. Rohbauunternehmer des Projekts ist die Otto Mühlherr Baugesellschaft mbH (Otto Mühlherr) aus Oberfranken. Die Raumsysteme von HKL wurden zunächst für den Zeitraum März 2017 bis September 2017 angemietet. Von einzelnen Containern bis zur Anlage - HKL konnte bei dem Projekt jeden Wunsch des Bauunternehmens erfüllen.Schumacher Packaging plant die Erweiterung seiner Verarbeitungs- und Lagerkapazitäten in dem 2014 eröffneten Werk in Greven. Dafür entstehen mehr Werksfläche und ein weiteres Hochregallager. Die mit den Rohbauarbeiten beauftragte Firma Otto Mühlherr mietet für das Projekt insgesamt 37 Container aus dem HKL Raumsystemcenter Dortmund an. Die mobilen Raumeinheiten wurden mithilfe eines Krans an verschiedenen Orten auf dem Gelände platziert. Mehrere einzelne Einheiten dienen als Material- oder Bürocontainer. Das Baupersonal nutzt eine einstöckige Anlage aus 15 Containern und angebauter Holzveranda als Unterkunft. Ausgestattet sind diese Einheiten mit Tischen, Stühlen, Betten und einer Küchenzeile inklusive Herd und Kühlschrank. Die Sanitärcontainer verfügten über Toiletten und Duschen. Auf Kundenwunsch wurden acht Bürocontainer mit mobilen Klimageräten bestückt.Günter Kornherr, Polier bei Otto Mühlherr Baugesellschaft mbH, sagt: "Wir kennen den Service und das Angebot von HKL aus Oberfranken, wo unser Unternehmen ansässig ist. Aber auch in entfernten Regionen steht uns HKL als zuverlässiger Partner zur Seite. Auch können wir jederzeit nach Bedarf Raumsysteme auf die Baustelle liefern oder sie freistellen und von HKL abholen lassen.""Große Bauprojekte wie der Bau einer Produktionshalle stellen unterschiedliche Anforderungen an Raumsysteme: Material muss gelagert, das Personal und Büros untergebracht werden. Wir sind mit unseren vielfältigen Raumlösungen perfekt ausgerüstet, um die Baustellen schnell und unkompliziert zu versorgen. Und wir statten sie genau nach Wunsch aus", erklärt Romano Jensen, Kundenberater Miete/Baushop bei HKL.



Bildinformation: HKL stellt dem Baupersonal eine einstöckige Anlage aus 15 Containern als Unterkunft zur Verfügung.