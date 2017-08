SoulMe – Die Dating- und Freundes-App, die Charakter zeigt … wortwörtlich!

(fair-NEWS)

Die brandneue Kennenlern-App „SoulMe“ ist nun seit ca. 5 Monaten online und kann schon eine Menge Nutzer aufweisen. Davon sind die meisten momentan noch recht regional gehalten (Rheinland-Pfalz). Nach und nach wird jetzt aber das Marketing weiter ausgestreut und immer mehr Städte mit in die Zielgruppen genommen.Apropos Zielgruppe: Wer SoulMe noch nicht kennt, dem sei gesagt: Egal ob 18-jähriger Schüler oder 80-jähriger Rentner, Hauptaltersgruppen gibt es hier nicht. Der momentan älteste Nutzer ist 72 Jahre alt.Wie SoulMe es schafft, auch die älteren Generationen anzulocken, ist ganz einfach: Ganz nach dem Motto „Weg mit der Oberflächlichkeit“, wird bei SoulMe sehr viel Wert auf die inneren Werte und Interessen eines jeden Users gelegt. Somit kann man sich auch die Überschrift mit dem Titel „die App, die Charakter zeigt...wortwörtlich“ erklären. Bei der Registrierung klickt sich nämlich jeder Nutzer durch einen Charaktereigenschaften- und Interessen-Pool, wobei man positive, ambivalente und negative Eigenschaften und drei Interessen/Hobbys von sich angeben muss. Das Profil wird also später für andere Personen sehr aufschlussreich sein und direkt eventuelle Gemeinsamkeiten aufzeigen, was das Kennenlernen dann nur erleichtern wird.Nachdem man sich selbst beschrieben hat, kommt man zum eigentlichen Knackpunkt des innovativen Konzepts: Man kann nun selbst bestimmten, zu wie viel Prozent andere User mit einem übereinstimmen sollen. Sobald man mit der Registrierung fertig ist, werden einem in der App dann unter der Rubrik „Souls“ ganz automatisch alle Personen angezeigt, die dem selbst festgelegten Prozentsatz gerecht werden und somit „gematcht“ wurden.Das große Alleinstellungsmerkmal also: Automatisiertes Matching!Natürlich kann man das Matching jederzeit mit einem Klick auf seinem Profil abändern.Fazit: Das Image von SoulMe geht in eine komplett andere Richtung als man es von anderen (reinen) Dating Apps kennt, bei denen lediglich das Aussehen anhand eines großen Profilbildes eine Rolle spielt. SoulMe will nicht nur Liebespaare zusammenbringen, sondern auch die Möglichkeit bieten, flexibel nach Leuten in seinem Umkreis und vor allem mit gleichen Ineressen und gleichem Charakter zu suchen, was zum Beispiel für Studenten oder generell Menschen, die in eine fremde Stadt ziehen, eine relevante Rolle spielen könnte.SoulMe kann man kostenlos in den beiden App Stores von Google und iOS downloaden. Viel Spaß!Android: http://bit.ly/2uOvVrq iOS: http://apple.co/2fKbsBx Für mehr Informationen kann man die Homepage oder Facebook durchstöbern.Homepage: http://getsoul.me Facebook: fb.me/SoulMeApp