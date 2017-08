S-thetic: Neuer Schönheitschirurg in Stuttgart

(fair-NEWS)

S-thetic, eine der führenden Klinikgruppen für plastisch-ästhetische Medizin in Deutschland, begrüßt Dr. med. Gero Ruppert als neuen Schönheitschirurgen am Standort Stuttgart.S-thetic Stuttgart gehört zu einem der elf deutschlandweit vertretenen Behandlungszentren der S-thetic Gruppe, deren Gründung auf den renommierten Schönheitsexperten Dr. med. Afschin Fatemi zurückgeht."Bei S-thetic Stuttgart bieten wir eine ganz persönlich auf Sie abgestimmte Schönheitschirurgie sowie besonders sanfte Verfahren der ästhetischen Medizin an. Mit Dr. Ruppert haben wir für unseren Standort einen erfahrenen Brustspezialisten und Experten in operativen Verfahren der Körperformung gewinnen können", freut sich Dr. med. Volkmar Kreisel, leitender Arzt von S-thetic Stuttgart.Für operative Eingriffe mit stationärem Aufenthalt stehen hochwertig ausgestattete Räumlichkeiten außerhalb zur Verfügung.Dr. med. Gero Ruppert: neuer Brustspezialist in StuttgartDr. med. Gero Ruppert ist ausgebildeter Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit der Zusatzbezeichnung Handchirurgie. Zuletzt als Oberarzt an der renommierten Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie und Handchirurgie im Luisenhospital Aachen tätig, hat er sich besonders auf die verschiedenen Möglichkeiten der Brustverschönerung sowohl bei der Frau wie auch beim Mann sowie auf die operativen Verfahren der Körperformung wie zum Beispiel Bauchdeckenstraffungen spezialisiert."Ich freue mich, neben meiner Tätigkeit in Köln und Frankfurt nun auch in Stuttgart Patientinnen und Patienten bei ihrem Wunsch nach einer wohlgeformten Brust oder einem neu definierten Körperumfang unterstützen zu dürfen", erklärt Dr. med. Gero Ruppert, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie.Dr. med. Ruppert ist in der Fachwelt bereits mit mehreren Publikationen und Vorträgen hervorgetreten, unter anderem zu modernsten medizinischen Entwicklungen in Sachen Bruststraffung beim Mann. Er unterstützt S-thetic in Köln, Frankfurt am Main und ab sofort auch in Stuttgart.S-thetic Stuttgart erweitert Angebot um Brustverschönerung und operative KörperformungBei S-thetic Stuttgart erweitert sich das Leistungsspektrum zusätzlich zu dem bisherigen Angebot der Körperformung durch Fettabsaugen oder Laserlipolyse. Folgende ambulante oder mit einem kurzen, stationären Aufenthalt verbundene Behandlungen sind nun verfügbar:- Oberlidstraffung- Ohrkorrektur- Brustwarzenkorrektur- Brustvergrößerung- Brustverkleinerung- Bruststraffung- Gynäkomastie-Behandlung (Verkleinerung der männlichen Brust)- Oberarmstraffung- Bauchdeckenplastik- Cellulite-Behandlung- Operative Dekompression eines Lipödems (Waden, Oberschenkel, Gesäß, Oberarme). Oberschenkelstraffung- Entfernung von Hauttumoren mit plastischer DefektabdeckungAb sofort berät Dr. med. Gero Ruppert in der S-thetic Praxisklinik Stuttgart zu allen Themen der Schönheitschirurgie.



Bildinformation: Neu in Stuttgart: Brustspezialist Dr. med. Gero Ruppert