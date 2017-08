Die Politik und ihre Probleme

(fair-NEWS)

Wie viel Ehrlichkeit steckt noch in der Politik? Dieser Frage geht Neuautor Udo Etterich in seinem Werk nach. Sein Fachbuch „Auf dem Scherbenhaufen der Politik. Wie schlecht regiert wird und wie man es besser machen kann“ ist seit April im Buchhandel erhältlich. Das Hauptaugenmerk des Autors liegt auf der Analyse der aktuellen politischen Lage in Deutschland.Udo Etterich recherchiert in seinem Buch zu den Hintergründen relevanter Themen, wie Klimaschutz, Flüchtlingspolitik und Frauenquote. Er versucht zudem Fragen nach der Glaubwürdigkeit und Rechtschaffenheit der führenden Politiker zu beantworten. Etterich unternimmt eine umfassende Analyse des Status quo der politischen Landschaft, hat dabei auch ganz konkret die Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit der politischen Akteure im Visier. Aktuelle Themen, wie die „Ehe für alle“ oder der G7-Gipfel im Jahr 2015 finden ebenso Eingang in Etterichs Arbeit. Um nicht ausschließlich zu kritisieren, bietet er in seinem Kapitel „Was die Politik tun muss“ konkrete Lösungsansätze an. Das Buch richtet sich an männliche Nicht- oder Protestwähler ab 30 Jahren.Motiviert wird Etterich durch die Erfahrungen mit seiner eigenen Politikverdrossenheit. Unzufrieden mit der momentanen Situation beschloss er, den Problemen selbst auf den Grund zu gehen. Dazu sagt er selbst: „Auf der Suche nach Lösungen stellte sich mir die Frage, was ich anders machen könnte.“ Die Antwort gibt er mit seinem Buch. Hier präsentiert er dem Leser nicht einfach fertige Lösungen, sondern nimmt ihn durch zahlreiche Erklärungen mit auf dem Weg dorthin.Verfügbar ist das Sachbuch im Buchhandel unter der ISBN 978-3-7431-9023-8 oder als E-Book.



Bildinformation: Auf dem Scherbenhaufen der Politik