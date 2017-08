Marcus Sander wird CEO der VAG-Gruppe

(fair-NEWS)

Am 08.08.2017 wurde Herr Diplom-Kaufmann Marcus Sander zum CEO der VAG-Gruppe ernannt.Anfang 2015 trat Marcus Sander als Geschäftsführer und CSO dem Unternehmen VAG bei und war seitdem für Vertrieb, Marketing und Service der VAG-Gruppe weltweit verantwortlich. Neben seiner 20-jährigen Erfahrung in Führungspositionen im internationalen Vertrieb verfügt Marcus Sander über weitreichende Managementerfahrungen in internationalen Technologie-unternehmen. Unter anderem bei der MAN Roland Druckmaschinen AG, der Oerlikon Leybold Vacuum Group sowie der OYSTAR Packaging Group. Marcus Sander erhielt seinen Abschluss als Diplom- Kaufmann an der Georg-August-Universität in Göttingen, Deutschland.Die VAG-Gruppe ist seit 145 Jahren überall dort vertreten, wo Wasser aufbereitet, gespeichert und verteilt wird. Mit weltweit mehr als 1.300 Mitarbeitern ist der Armaturenhersteller ein global tätiges Unternehmen und setzt neue Standards als Lösungs- und Systemanbieter in der Wasser- und Abwassertechnik. Mit über 200 Vertriebsmitarbeitern, sechs Produktions-stätten und 10 Vertriebsstandorten ist VAG auf der ganzen Welt vertreten.VAG-Armaturen GmbHCarl-Reuther-Str. 168305 Mannheim / Deutschland



Bildinformation: Marcus Sander, CEO der VAG-Gruppe