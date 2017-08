VIPCON weiter auf Wachstumskurs und verstärkt mit Ludger Wölfel das Team

(fair-NEWS)

München, 16. August 2017. VIPCON, das internationale Beratungshaus und Spezialist für Business- und IT-Service- Management verstärkt das Team mit einem sehr erfahrenen Experten: Ludger Wölfel wird die Entwicklung der VIPCON-eigenen Produkte verantworten und dafür Sorge tragen, dass Innovationen vorangetrieben und umgesetzt werden.Bevor Wölfel zur VIPCON kam, war er bei einem führenden IT Dienstleister in unterschiedlichen Positionen tätig. Zu seinen Fokusthemen und Tätigkeiten zählen insbesondere Kognitive Technologien, Projektleitung und Architektur, ITSM Prozess- und Architekturberatung, IT Fabrik und Technologie Consulting."Wir freuen uns mit Ludger Wölfel einen erfahrenen Experten gewonnen zu haben, der die Bedürfnisse unserer Kunden und unsere Branche kennt und ihre Schnelllebigkeit und Innovation zu schätzen weiß" kommentiert Andreas Kunz, Geschäftsführer und Gründer VIPCON."Mich zieht es immer schon zu Unternehmen hin, die Innovation wörtlich nehmen - Unternehmen, die Regeln neu definieren und Maßstäbe setzen. VIPCON entspricht diesem Profil zu hundert Prozent und hat alle Voraussetzungen, den Markt zu revolutionieren", erklärt Ludger Wölfel seinen Wechsel zu dem internationalen Beratungshaus. "VIPCON verfügt über innovative und spannende (Eigen-) Produkte, eine beeindruckende Kundenliste und hervorragende Berater und Entwickler. Ich freue mich darauf, das Unternehmen bei seiner Expansion zu unterstützen."Über VIPCONVIPCON ist das international erfahrene Beratungshaus für alle Fragen rund um die Themen Business- und IT-Service-Management. Als inhabergeführtes Systemhaus betreut VIPCON seit 1998 mit hochspezialisierten Mitarbeitern an den Standorten München, Nauheim (Frankfurt am Main) und Hamburg branchenübergreifend Kunden. Unabhängig von der Größe des Unternehmens verfügt VIPCON über die Erfahrung und das Know-how, passende Lösungen zu entwickeln und zu realisieren. Die VIPCON vertraut dabei auf die Tools und Lösungen der marktführenden Hersteller. Mit ihnen verbindet das Unternehmen eine langjährige und exklusive Partnerschaft. Die ergänzenden Produkte der Partner schaffen die Basis, international erprobte Anwendungen zu individuellen Lösungen für ein optimales Ergebnis zu kombinieren. Zur effizienten und effektiven Abrundung des Leistungsangebotes verfügt VIPCON über eine Reihe von eigenen Entwicklungen, in die VIPCONs Projekterfahrung eingeflossen ist.



Bildinformation: Ludger Wölfel