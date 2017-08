Zeus Hochleistungskollektor übertrifft alle Erwartungen

Pressemitteilung von von Bartels GmbH

Zeus Röhrenkollektor ein voller Verkaufserfolg

(fair-NEWS) Preußisch Oldendorf - Seit Verkaufsstart im Januar 2017 ist der neue Zeus



Hochleistungsröhrenkollektor ein voller Erfolg. Er überzeugt mit unschlagbaren Argumenten in Qualität und Leistung, wie kein anderer Röhrenkollektor auf dem Markt und ist schon jetzt ein absoluter Verkaufsschlager.



Trotz einer Produktion die 24 Stunden am Tag auf Hochtouren läuft, ist momentan mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, wurde die Firmenflotte stark erweitert und beliefert nun die Kunden auch Samstags und Sonntags.



Der Zeus Hochleistungsröhrenkollektor hebt sich stark von der Konkurrenz ab. Zum einen ist er ein zertifizierter Markenkollektor aus Europa, zum anderen wurde durch intelligente, innovative Technik ein effizienter und extrem Leistungsstarker Hochleistungsröhrenkollektor entwickelt. Die Geschäftsführung erklärt, dass „Durch eine Produktion in Europa eine sehr hohe Qualität und Leistung des Kollektors garantiert werden kann. Die Lieferanten stammen zusätzlich aus Europa und Deutschland. Einige namenhaften Unternehmen sind dabei, wie beispielsweise Cupori, Keller & Kalmbach und Isover.“



Für das Unternehmen, welches schon seit langer Zeit daran arbeitet Röhrenkollektoren immer innovativer und leistungsfähiger zu machen, ist dies das perfekte Rezept für einen erfolgreichen Hochleistungsröhrenkollektor. Entgegen einer Vielzahl der



Bildinformation: Zeus Röhrenkollektor

Wir sind seit vielen Jahren Ihr zuverlässiger und bewährter Lieferant für innovative Heizsysteme. Ravensberger Solar ist ansässig im westfälischen Preußisch Oldendorf und produziert sowie lagert auf fast 5000 qm modernste Heizsysteme.

Sie bekommen von uns komplette und innovative Heizsysteme, die wir für Sie maßschneidern. Wir beschäftigen eigene Installationsmeister, Anlagenmechaniker und Bauingenieure mit jahrzente langen Erfahrungen in der Heizung- und Sanitärbranche, die Ihnen mit Ihrem Know-How zur Seite stehen können. Als Meisterbetrieb können wir Sie optimal unterstützen und beraten, denn wir verstehen Ihr Heizsystem und verfügen über jede Menge Erfahrung, von der Sie profitieren können.

Unsere eigene Entwicklungsabteilung arbeitet jeden Tag daran unsere Produkte noch besser und effizienter zu machen. Am Hauptstandort unterhalten wir eigene Teststände, wo unsere Produkte vorher von unseren erfahrenen Experten auf Herz und Nieren geprüft, getestet, entwickelt und verbessert werden. Hier testen und entwickeln wir nicht nur unsere eigenen Produkte, sondern auch sämtliches Zubehör wird durch unsere strenge Qualitätskontrolle geprüft.

Durch die Arbeit unserer Ingenieure erhalten alle unsere Produkte entscheidende Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Gepaart mit einer hohen Qualität zum günstigen Preis erhält jedes unserer Produkte eine herausragende Stellung im Markt. So belieferten wir 2013 fast 20% des deutschen Röhrenkollektormarktes mit unserer leistungsstarken und zuverlässigen Röhrenkollektorfamilie " Ravensberger High Energy".

Wir sind ein eingetragener Meisterbetrieb der Sanitär- und Heizungstechnik. Bei ravensbergersolar kaufen Sie direkt beim Hersteller und Großhandel. Bereits über 20.000 Kunden vertrauen auf Ravensberger Solar. Gerne erhalten Sie einen Einblick in die Welt von Ravensberger Solar, wenn Sie uns in Preußisch Oldendorf besuchen kommen. Aber auch telefonisch stehen wir für Sie mit kompetenter Beratung zur Seite! Rufen Sie uns an: 05742/ 7046250.

Ravensberger Str. 10
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Sebastian Hölscher
v o n B a r t e l s G m b H
Ravensberger Str. 10
32361 Pr. Oldendorf
Telefon 05742/ 704 62 50
E-Mail: info@vonbartels.de