Zeus Großanlage für öffentliches Freibad

Zeus Röhrenkollektor im öffentlichen Freibad zum Energie sparen eingesetzt

(fair-NEWS) Preußisch Oldendorf – Die von Bartels GmbH / Ravensberger Solar hat ein neues fortschrittliches Großprojekt abgeschlossen. In einem öffentlichen Freibad in den Niederlanden sorgt bald neueste Solartechnik durch Hochleistungsröhrenkollektoren des Produkttyps „Zeus“ für Wärme im Wasser. Die Sonne im Sommer soll dadurch effizient genutzt werden das Wasser zu erhitzen und somit wertvolle Energie und Kosten einzusparen.



Insgesamt sind in dem öffentlichen Freibad „De Zien“ in Uitgeest, Niederlande 300 qm mit den Hochleistungsröhrenkollektoren besetzt. Dies entspricht einer Stückzahl von 44 Zeus Kollektoren mit jeweils 6,67 qm. Durch diese enorme Anzahl und der starken Leistung der Kollektoren ist es möglich eine große Wasserfläche zu erhitzen. Zusätzlich wird dieses Vorhaben durch den Staat finanziell unterstützt und bietet somit neben der Kosteneinsparung durch den geringeren Energieverbrauch noch einen großen Vorteil.



