SCHLANK MIXER - Zusatzstoffe sind heimtückische Dickmacher

Wer abnehmen möchte, muss bei seiner Ernährung unbedingt aufpassen: viele Zusatzstoffe in unserer Nahrung sind echte Dickmacher. Da will man Zucker und damit Kalorien sparen, indem man auf kalorienfreie Süßstoffe setzt. Aber das Fatale ist, dass gerade diese Süßstoffe wie Aspartam oder Cyclamat unser Gehirn auf Hunger programmieren. Diese Süßstoffe steigern enorm den Appetit und sorgen dafür, dass wir viel mehr essen, als unser Körper tatsächlich braucht. In der Folge essen wir fast bis zum Platzen.Zusatzstoffe wirken wie Dickmacher-DrogenWeitere Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker, Aromastoffe, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Plastik, Transfette und weitere Substanzen setzen unser Gehirn regelrecht schachmatt. Das Sättigungsgefühl wird durch diese bösen Zusatzstoffe ausgesetzt, so dass wir uns regelrecht überfressen. Unser Körper wird durch diese gefährlichen Substanzen, die ähnlich wie Drogen wirken, auf Dicksein programmiert. Diese Zu­satzstoffe lösen unausweichliche Heißhungerattacken aus, die uns regelrecht zum Essen zwingen. Je mehr Zusatzstoffe wir über die Nahrung aufnehmen, umso mehr essen und entsprechend korpulenter werden wir.Neue Schlankstoffe helfen beim AbnehmenDas Ende von diesem Ernährungs-Dilemma ist krankhaftes Übergewicht mit den typischen Folgen wie Bluthochdruck, Diabetes, Arthrose und vielen weiteren Krankheiten. Wer wirklich gesund und erfolgreich abnehmen möchte, der sollte die bösen Zusatzstoffe in der Nahrung meiden und mit echten Schlankstoffen den Körper auf Abnehmen programmieren. Wie genau das funktioniert, welche Schlankstoffe beim Abnehmen helfen und wie gut das einfache Schlank-Konzept schmeckt, das erklärt Vanessa Halen in ihrem aktuellen Ratgeber SCHLANK MIXER.Weitere Informationen zum Buch SCHLANK MIXER, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagtDer neue Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa HalenISBN 978-3-7412-2820-996 Seiten – 11,95 EuroVerlag:Books on DemandIn de Tarpen 4222848 NorderstedtTelefon: 040-534335-0Rezensionsexemplar: presse@bod.deKontakt und Presseanfragen: vanessa.halen@web.deVanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher:Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)



