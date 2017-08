Naturnahes Wohndesign - Filz Kieselsteine von myfelt

(fair-NEWS)

myfelt, erfindet das Sitzen neu!Die neuen myfelt Filz-Kieselsteine setzen ein echtes Statement in jeder Wohnung. Nicht nur als Yoga- oder Meditationskissen, sondern auch für Liebhaber besonderer Designelemente sind die Kieselsteine ein echtes Highlight.Aufwändig, Schicht für Schicht aus reiner naturbelassener neuseeländischer Schurwolle in feinster Handarbeit gefilzt, ist jeder Stein mit seiner einzigartigen Maserung ein echtes Unikat. myfelt Filz-Kiesel sind in vier Größen und in den Ausführungen dunkelgrau (Hardy) und hellgrau (Hardy II) erhältlich. Die Preise liegen zwischen € 99,00 und € 429,00.Die hochwertigen Wohnaccessoires werden in unserer von GoodWeave zertifizierten Manufaktur in Nepal hergestellt. Das Fair Trade-Siegel von GoodWeave International bestätigt, dass myfelt-Produkte ausschließlich von erwachsenen Kunsthandwerkerinnen gefertigt werden, die mit fairen und weit überdurchschnittlichen Löhnen vergütet werden.Hochauflösendes Bildmaterial steht zum Download bereit. Bei weiteren Fragen oder Bildwünschen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.Herzliche GrüßeAaron Freitagmyfelt Geschäftsführer



Bildinformation: myfelt Filzkieselsteine