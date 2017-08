Das Beste aus Papier, Folie und Textil in einem Material - Druck-Experte Herbert Tillmann erklärt Tyvek®

(fair-NEWS)

In seinem neuesten <a href="https://www.tillmann-druck.de/blog/">Blogbeitrag</a> erklärt Herbert Tillmann, Spezialist für Briefhüllen und Versandverpackungen und Inhaber der Druckerei Tillmann Druck GmbH, das Verpackungsmaterial Tyvek®.Tyvek® verbindet die besten Materialeigenschaften von Papier, Folie und Textil miteinander und bietet so einzigartige Vorteile bei einer Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen im Bereich Verpackungen.Tyvek® Materialien bestehen zu 100 % aus hochverdichteten Polyethylenfasern und werden in einem einzigartigen Produktionsverfahren ohne Einsatz von Bindemitteln hergestellt. Dies führt zu einer haltbaren, robusten Gewebestruktur mit besseren Eigenschaften als die meisten konventionellen Verpackungsmaterialien, und dies selbst unter den schwierigsten Umweltbedingungen.Verpackungsmaterial aus Tyvek® ist ähnlich flexibel wie Papier, weist jedoch eine höhere Strapazierfähigkeit auf, wodurch ein bemerkenswert zähes und extrem reißfestes Material entsteht, das wesentlich leichter ist als herkömmliche Materialien ähnlicher Stärke.Tyvek® Materialien sind so beschaffen, dass sie wasserbeständig sind, nicht mit organischen und anorganischen Stoffen reagieren und nicht durch falsche Verwendung beeinträchtigt werden. Das sorgt für eine längere Haltbarkeit der Ware und ein gleichbleibendes Erscheinungsbild der Verpackung. Als reines PE-Produkt ist es daher hervorragend recyclingfähig.Tyvek® Versandhüllen können mit allen klassischen Verfahren wie Offsetdruck oder Flexodruck bedruckt werden und ist deshalb ausgezeichnet für Druckanwendungen geeignet, bei denen es auf ein papierähnliches, aber nässeunempfindliches und widerstandsfähiges Material ankommt wie z.B. bei Briefumschläge, Versandtaschen, Faltentaschen und Musterbeutel.Daher bieten Tyvek® Umschläge unübertroffenen Schutz für wichtige oder vertrauliche Dokumente. Sie eignen sich optimal für Finanz- und Geschäftsberichte, Verträge, Zeugnisse, Versicherungspolicen oder Kataloge.Den Beitrag können Sie online lesen unter <a href="https://www.tillmann-druck.de/tyvek-versandhuellen-das-beste-aus-papier-folie-und-textil-in-einem-material">https://www.tillmann-druck.de/tyvek-versandhuellen-das-beste-aus-papier-folie-und-textil-in-einem-material</a>



Bildinformation: Tyvek® verbindet die besten Materialeigenschaften von Papier, Folie und Textil miteinander. (Bildquelle: Tillmann Druck GmbH)