Von A wie "aktiv" bis Z wie "Zeitreise"

Weißenstadt/München, 10. August 2017. Egal, ob relaxt am Pool oder aktiv in der Natur - im Siebenquell® GesundZeitResort im Fichtelgebirge erlebt jeder Gast eine wertvolle Zeit für sich selbst. Erholungssuchende wählen etwa zwischen wohltuenden Anwendungen im Beauty & Spa, einem frisch gemixten Cocktail in der Therme mit Südseefeeling oder einer entspannenden GesundZeitReise durch die jahrtausendealten Bäderkulturen. Aktive Urlauber genießen die einzigartige Landschaft des Fichtelgebirges direkt am Weißenstädter See auf eigene Faust oder tauchen bei geführten Rad- Wander- oder Walkingtouren in die Natur ein. Besinnliche Momente in der hauseigenen Siebenquell-Kapelle mit Seelsorger und Life Coach sowie die hervorragende regionale Küche des zugehörigen Vier-Sterne-Superior-Hotel runden das vielfältige Urlaubsprogramm ab.Aktive Erholung - Natur pur im FichtelgebirgeDas wald- und gesteinsreiche Fichtelgebirge ist mit seiner unberührten Natur und der beeindruckenden Felsenlandschaft mit der typischen "Wollsackverwitterung" ein beliebtes Natur- und Aktivgebiet. Das Siebenquell® GesundZeitResort stellt seinen Gästen auf Wunsch die hauseigenen Gesundheitsexperten zur Seite. Gemeinsam mit persönlichen Coaches bauen Sportler unter professioneller Anleitung ihre Kondition aus und verbessern nach einem individuellen Trainingsplan ihre Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer. Bei geführten meditativen Spaziergängen und spirituellen Wanderungen nehmen Naturliebende ihre Umgebung ganz bewusst mit allen Sinnen wahr und finden zu sich selbst. Doch auch auf eigene Faust erkunden Aktive die herrliche Natur der Region auf vielfältige Weise: Mit seinem flächendeckenden Netz an Verleih- und Ladestationen ist das Gebiet rund um die höchsten Gipfel Nordbayerns ideal für E-Biker. Zusätzlich verbindet das Gesamtnetz an Fahrrad- und Wanderbussen von Fichtelgebirge-mobil die weitverzweigten Wege der Region.Eintauchen, Abschalten und Entspannen in der GesundZeitWeltSollte das Wetter einmal nicht mitspielen, sorgt die Wasser- & Thermenwelt auf rund 1.500 Quadratmetern Wasserfläche für erholsame Urlaubsstunden mit Südseefeeling. Besucher finden hier unter anderem ein Thermal-Aktivbecken, einen Strömungskanal mit Lagune, ein Geysirdampfbad, einen Whirlpool sowie Thermalwasserbecken im Innen- und Außenbereich mit flouridhaltigem Schwefel-Thermalwasser aus eigener Quelle. An der Poolbar genießen Gäste direkt vom Wasser aus frisch zubereitete Drinks und bei den Aquafitkursen powern sich Bewegungsfreunde im Thermalaktivbecken aus. In der Beauty & Spa-Welt "Waldstein-Spa" gönnen sich Erholungssuchende eine Entspannungspause und lassen sich bei zahlreichen Anwendungen verwöhnen. Vom Bad in Rügener Heilkreide über Kräutersalz-Stempelmassagen bis hin zur Körperwohlfühlmassage findet jeder Gast die passende Behandlung für sich. In der GesundZeitReise, dem Herz des Siebenquell® GesundZeitResort, begeben sich Besucher durch die Badelandschaften jahrtausendealter Kulturen. Vom Römischen Dampfbad geht es über das Energie- und Lebensfreudebad im Tempel von Abu Simbel und der Oase Siwa bis hin zum Balance- und Hautpflegebad der Pharaonin Cleopatra. Einen besonderen Ort des Friedens finden die Gäste in der Siebenquell-Kapelle inmitten des Resorts. Dort gehen Ruhesuchende bei der BesinnZeit mit Liedern und Gebeten jeden Donnerstagabend oder wertvollen Gesprächen mit dem Life Coach und dem Pfarrer des Siebenquell(r) GesundZeitResort in sich und finden in meditativen Momenten zu sich selbst.Die Pauschale Kleine AusZeit gibt es ab zwei Nächten inklusive Halbpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet und 4-Gang-Wahlmenü sowie der Anwendung "Wohlfühlwanne" mit anschließender Aromamassage ab 260 Euro pro Person. Zudem genießen Hotelgäste täglich freien Eintritt in die GesundZeitWelt mit Wasser- und Saunawelt, GesundZeitReise und Fitness-Studio.Nähere Informationen zum Siebenquell® GesundZeitResort gibt es telefonisch unter +49-(0)-9253 9546-00 sowie auf www.siebenquell.com Bilder zum Download, Hintergrundinformationen und zusätzliche Pressetexte im Online Media-Center unter www.piroth-kommunikation.com oder auf Anfrage an media@piroth-kommunikation.com.



Bildinformation: Erholung von A-Z