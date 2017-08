USB-KON: Die neue Kontroller-Serie für den USB-Bus

(fair-NEWS)

Das renommierte Elektronikunternehmen und Ingenieurbüro "OKTOGON, G. Balzarek Elektronik und Computer Service" hat eine neue Produktlinie konzipiert und bis zur Marktreife weiterentwickelt. Dabei handelt es sich um eine neue <a title="Zu den USB-Kontrollern" href="http://oktogon.com/wb/pages/de/neuigkeiten.php">USB-Kon-Modulserie</a>. Diese Kontroller funktionieren als dezentral organisiertes I/O- und MSR-System, für die Steuerung mit dem USB-Bus.In die Entwicklung ist die große Erfahrung der Ingenieure von "OKTOGON" eingeflossen, sodass die USB-Kontroller diverse Vorteile mit sich bringen. Sie benötigen beispielsweise lediglich einen freien USB-Anschluss pro Gerät auf dem Steuerrechner, um eingesetzt werden zu können. Darüber hinaus ist es auch möglich, abhängig von der Anzahl der vorhandenen USB-Anschlüsse, mehrere USB-Kon-Module parallel zu betreiben. Sind nicht genügend freie Anschlüsse vorhanden, stellt dies ebenfalls kein Problem dar. Mit einem entsprechenden USB-Hub können weitere Steckplätze geschaffen und damit noch mehr Geräte eingebunden werden.Das Ausgabemodul (OR8) der USB-Kon-Modulserie wurde mit acht Ausgängen konstruiert. Die Ausgänge der Module können einzeln oder auch in Gruppen angesteuert werden. Zudem wurde jeder Ausgang als Wechselkontakt ausgeführt, wodurch sie flexibel einsetzbar sind.Die Treibersoftware mit Beispielanwendung wird zunächst für die Programmiersprache "Basic" ausgeliefert (inklusiveSourcecode). Als nächstes folgt eine entsprechende Software für die Programmiersprachen "C", "C++" und "Pascal". Im Bereich der Hardware wird an Eingangs- und Ausgangsmodulen gearbeitet. KomplexereSchnittstellen und AD/DA-Module befinden sich derzeit noch im Planungsstatus.Weitere Informationen über diese und andere Produkte und Services, finden sich auf der Internetpräsenz vom "<a title="Zur Homepage von Oktogon" href="http://oktogon.com/wb/pages/de/home.php">OKTOGON, G. Balzarek Elektronik und Computer Service</a>".



Bildinformation: USB-Kontroller-Modulserie (Bildquelle: Creative Commons CC0)