DVD-Veröffentlichung „Neue Wege“ am 1. September: Junge Deutsche Philharmonie mit Jonathan Nott – Werke von Varèse und Beethoven

(fair-NEWS) Im Herbst 2016 begeisterten die Junge Deutsche Philharmonie und ihr Erster Dirigent und Künstlerischer Berater Jonathan Nott das Publikum auf ihrer Herbsttournee. Der Live-Mitschnitt von Edgar Varèses Déserts und Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 (Eroica) aus der Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker erscheint am 1. September 2017 beim Label Ensemble Modern Medien auf DVD.



Irgendwann muss man den ausgetretenen Pfad verlassen, eine Abzweigung nehmen, eine neue Richtung einschlagen. Man betritt unbekanntes Terrain, müsste unsicher sein bei jedem Schritt. Ist es aber nicht. Instinktiv weiß man, dass der neue Weg der richtige Weg ist. Edgar Varèse und Ludwig van Beethoven betraten mit „Déserts“ für 15 Instrumentalisten, Schlagzeuger und Tonband und der Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 („Eroica“) jeweils auf ihre Weise unbekanntes Terrain. Varèse ging seinen neuen Weg mit neuen Kompositionstechniken, indem er unter anderem im Studio bearbeitete Tonbandaufnahmen nutzte. Beethoven komponierte so vital wie emotional, mit großem Pathos kommentierte er mit der „Eroica“ Napoleon und die Französischen Revolution. Die Sinfonie übertraf, was Werkdimension und Instrumentierung angeht, alles bisher Dagewesene.



Die Junge Deutsche Philharmonie versammelt die besten Studierenden deutschsprachiger Musikhochschulen und formt sie, nach bestandenem Probespiel, zu einem Klangkörper mit höchsten künstlerischen Ansprüchen. Zum 40-jährigen Jubiläum des selbstverwalteten Orchesters im Jahr 2014 trat Jonathan Nott die Position als Erster Dirigent und Künstlerischer Berater an. Seit 2014 ist er Music Director des Tokyo Symphony Orchestra und seit 2016 Chefdirigent und Musikdirektor beim Orchestre de la Suisse Romande in Genf. Im Juni hat Jonathan Nott seinen Vertrag als Erster Dirigent und Künstlerischer Berater bei der Jungen Deutschen Philharmonie bis Juni 2022 verlängert.



Die nächsten Konzerte der Jungen Deutschen Philharmonie: NORDLICHT – Herbsttournee 2017



SOLISTEN



Tzimon Barto, Klavier



Nikolai Lugansky, Klavier*







DIRIGENT



Jukka-Pekka Saraste







PROGRAMM



Kaija Saariaho (*1952): „Laterna Magica” für Orchester (2008)



Sergej Prokofieff (1891–1953): Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 C-Dur op. 26



Carl Nielsen (1865–1931): Sinfonie Nr. 4 op. 29 („Das Unauslöschliche“)



MO 25.09.2017 / 20.00 Uhr Wilhelmshaven, Stadthalle



MI 27.09.2017 / 20.00 Uhr *Berlin, Konzerthaus



DO 28.09.2017 / 20.00 Uhr Villingen-Schwenningen, Franziskaner Konzerthaus



FR 29.09.2017 / 19.30 Uhr Aschaffenburg, Stadthalle



SA 30.09.2017 / 20.00 Uhr Heidelberg, Stadthalle (Benefizkonzert „Takte gegen Krebs")



SO 01.10.2017 / 17.00 Uhr Hannover, Großer Sendesaal des NDR, Niedersächsische Musiktage



DI 03.10.2017 / 19.00 Uhr Bratislava, Reduta



Presseanfragen



Janina Schmid



Marketing & Öffentlichkeitsarbeit / Education



Junge Deutsche Philharmonie



Schwedlerstraße 2-4



D-60314 Frankfurt am Main



Fon +49 (0) 69 94 34 30 54



Mail schmid@jdph.de