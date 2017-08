Neue Bemusterungshalle bei Viebrockhaus

(fair-NEWS)

Bad Fallingbostel / Harsefeld, 17. August 2017Klare Gliederung, optimale Übersichtlichkeit, kurze Wege und innovative Präsentationen zeichnen die neue Bemusterungshalle im Musterhauspark Bad Fallingbostel von Viebrockhaus, einem der führenden Anbieter besonders energieeffizienter Ein- und Mehrfamilenhäuser in Massivbausweise, aus. Davon profitieren die Bauherren. Ab sofort ist die neue Ausstellung in Bad Fallingbostel täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet."Unsere neue Bemusterungshalle wird zu einer attraktiven Erlebniswelt, in der unsere Kunden die Ausstattung ihres neuen Zuhauses zusammenstellen können", erläutert Theresa Augustin, Projektleiterin von Viebrockhaus für die neue Bemusterung. "In vier, im reduzierten Industrielook-Design gestalteten Bereichen - Empfang, Produktpräsentation, Stilwelten und Beratung - erfahren und finden sie alles, was unseren Qualitätsanspruch als Spezialisten für besonders nachhaltige Massivhäuser ausmacht." TV"s und Multimedia-Funktionen in allen Bereichen ermöglichen die umgehende Digitalisierung der Bemusterung und damit eine Vereinfachung der papierlosen und nachhaltigen Planungsprozesse.Kurzweiliger Empfangs- und WartebereichBegrüßt werden die Bauherren und Besucher im stylischen Empfangs- und Wartebereich. Hier wird die Wartezeit kurzweilig gestaltet. Die "Kleinen" können sich gleich im Kinderparadies vergnügen, das dank eines Wintergartens besonders großzügig und hell geworden ist. Die "Großen" können sich in der Zwischenzeit an der "Historienwand" einen schnellen Überblick über die mehr als 60-jährige Geschichte des Familienunternehmens verschaffen und einiges über die Schwerpunkte der einzelnen "Epochen" - von Gustav über Andreas bis hin zu Dirk Viebrock - erfahren. Die "Leistungswand" dokumentiert dann alles Wissenswerte zu den Themen drei Monate Bauzeit, zehn Jahre Garantie, Zertifikate und Auszeichnungen. Und an der "Technikwand" wird schließlich spannend und anschaulich vorgeführt, wie Photovoltaikanlage, Wechselrichter und Hausbatterie zusammenspielen oder die Wärmepumpe funktioniert. Denn die Nutzung alternativer Energien spielt im nachhaltigen Hauskonzept von Viebrockhaus eine zentrale Rolle. Alle Viebrockhäuser werden nur noch in den besten KfW-Effizienzhaus-Standards 40 und 40 Plus angeboten.Direkte Vergleichbarkeit der ProdukteDie Produktpräsentation in der Viebrockhaus-Markenwelt wurde ganz neu konzipiert. Übersichtlich und nebeneinander angeordnet werden nun alle Varianten - inklusive der Sonderprodukte mit Preisangabe - der angebotenen Waschbecken, Badewannen, Duschwannen, Armaturen, WC"s Fliesen u.v.m. präsentiert. Waren die einzelnen Exponate bisher etwa in komplett eingerichteten Bädern über die Ausstellung verteilt, sind jetzt alle Produktgattungen direkt nebeneinander aufgereiht. Damit sind sie einfacher zu vergleichen und gezielter auszuwählen. Das gleiche gilt für die Haus- und Innentüren, Bodenbeläge und alles, was zur Ausstattung eines Hauses gehört. Ein weiterer Vorteil: Da die Exponate nicht mehr fest eingebaut sind, können sie bei der alljährlich stattfindenden Aktualisierung mit nur wenigen Handgriffen gegen die jeweils neuesten Qualitätsprodukte der jeweiligen Markenhersteller ausgetauscht werden, ohne das die Halle für eine komplette Woche geschlossen werden muss."Verblender-Garten" im AußenbereichAuch für die beliebten Verblender für die Gestaltung der Außenfassaden hat man sich bei Viebrockhaus etwas Neues einfallen lassen. Die 16 in der Ausstattung inklusiven und die sechs Verblender der Sonderausstattung werden sowohl in der Halle jeweils einzeln, aber auch im Außenbereich bei Tageslicht an sternförmigen Displays auf jeweils zwei m2 Fläche gezeigt, inklusive verschiedener Verfugungen. Damit wird die Entscheidungsfindung deutlich erleichtert. Außerdem können Dank Magnetflächen an den einzelnen Displays verschiedene Dachpfannen, Rollladenlamellen, Fensterrahmen und Ecksteine direkt an den Verblendern befestigt werden. So lässt sich leichter entscheiden, was am besten zusammenpasst.Stilwelten mit verschiedenen WohnkonzeptenApropos zusammenpassen: Der neue Bereich "Stilwelten" zeigt vier stilistisch ganz verschiedene Wohnkonzepte. Sie helfen den Bauherren, ihren eigenen Geschmack zu definieren und stilsicher alle Einzelelemente der Bemusterung und Einrichtung des neuen Zuhauses zu einem harmonischen Ganzen zu kombinieren. Ob romantisch, minimalistisch, glamourös oder skandinavisch: Alles ist möglich. Hauptsache, am Ende passt alles zusammen.Die Übersichtlichkeit der neuen Halle und die direkte Vergleichbarkeit der einzelnen Ausstattungselemente gibt den angehenden Bauherren auch die Möglichkeit, sich schon im Vorfeld der Bemusterung ganz alleine effizient umzuschauen und eine Vorauswahl zu treffen. Beim Termin mit der Bemusterungsberaterin sind sie dann schon gut vorbereitet und wissen, was ihnen am besten gefällt.Neue Beratungsplätze mit Collagentisch und TV-MonitorDie Bemusterungsberatung selbst hat nun einen zentralen Bereich in der Halle - und ganz neue technische Möglichkeiten erhalten. Für die Beratung durch die Spezialisten der Bemusterungsabteilung stehen nun vier Plätze zur Verfügung, inklusive Collagentischen als "Moodboard" (z.B. um zu sehen: Passt dieser Fußbodenbelag und diese Holzart für die Treppe zusammen?) und großem Monitor. Hier können die Bauherren mit Hilfe eines Konfigurators in 3D-Visualisierungen auf dem großen Bildschirm testen, wie die ausgewählten Fliesen, Waschtische, Armaturen zusammen im ausgewählten Haustyp aussehen? Passt es, oder sollte man nochmal neu schauen? So werden die Entscheidungsfindungen deutlich erleichtert und unangenehme Überraschungen vermieden.Viele Produktkombinationen und Wohnwelten der verschiedenen Stilrichtungen finden die Bauherren schließlich in den 20 eingerichteten und ausgestatteten Musterhäusern in Bad Fallingbostel. So werden die einzelnen Ausstattungselemente, die virtuelle Präsentation der eigenen Auswahl in 3D auf dem Bildschirm und das Live-Erlebnis verschiedenster Zuhausehäuser im Musterhauspark zu einem perfekten Gesamtpaket.Weitere Informationen unter Tel.: 0800 8991000 oder www.viebrockhaus.de



