Neuerscheinung „Biju, der kleine Elefant“

(fair-NEWS)

Susan Cohen hat es in ihrem Leben bereits an viele Orte verschlagen. Geboren in Australien, studierte sie zuerst in Sydney und später in England. Dann folgte sie ihrem Herzen nach Italien und schließlich nach Wien. Susan schreibt Geschichten, die sie von ihren vielen Reisen und aus ihrer Phantasiewelt mitgebracht hat.Susans Enkel Daniel kann einfach nicht genug bekommen von den Geschichten über den kleinen afrikanischen Elefanten Biju. Mit leuchtenden Augen lauscht er den Erzählungen darüber, was er selbst mit Biju, dem kleinen Elefanten, erlebt.Der erste Teil aus der Reihe „Biju“ handelt vom Beginn einer wunderschönen Freundschaft zwischen dem kleinen Jungen Daniel und dem kleinen Elefanten Biju, die sich in Botswana kennenlernen. Gemeinsam erleben Sie gefährliche und aufregende Abenteuer, lernen so einiges über das Leben, Freundschaft und Familie, aber auch über einander.Die Kurzgeschichten in „Biju, der kleine Elefant“ sind leicht verständlich und kinderfreundlich verfasst. Das Buch ist sowohl zum Vorlesen für Kinder ab 3 Jahren geeignet, als auch für Kinder, die bereits selbst lesen können. Es dient als perfekte Ergänzung zum Volksschulunterricht und ist in Deutsch, Englisch, Italienisch, Niederländisch, Hebräisch, Portugiesisch und Spanisch erhältlich.Die Geschichten sind bezaubernd und humorvoll erzählt. Sie unterstreichen Werte wie Freundlichkeit, Güte, Großzügigkeit und Loyalität. Jede Seite ist liebevoll mit handgemalten Aquarellen der Künstlerin Ulli Modro illustriert. Weitere Folgebücher sind bereits in Arbeit. Kleine und große Fans dürfen sich also bereits auf den zweiten Teil „Biju, in Wien“ freuen.Am 19. November 2017 präsentiert die Autorin Susan Cohen ihr Buch „Biju, der kleine Elefant“ im Rahmen des Limmud Wien Festivals Besuchern aus aller Welt. Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Festival des Wissens und der Freude am Lernen, teilzunehmen.„Biju, der kleine Elefant“Susan CohenÜbersetzer, Illustrator: Ulli Modro https://www.mymorawa.com/self-publishing/gestaltung/publizieren/?books/ID50605/Biju —der-kleine-ElefantSeitenanzahl: 36ISBN: 978-3-99057-953-4Größe: 21,0 cm x 29,7 cmErscheinungsdatum: 28.06.2017Hardcover: 21 €