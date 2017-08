Mehr Stil für den Garten mit Naturholz-Gartenhaus.de

(fair-NEWS)

Das Gartenhaus ist vom funktionalen Geräteschuppen zum Augenschmaus im eigenen Garten geworden. Ein ruhiger Rückzugsort vor dem Alltagstrubel, ein traumhafter Treffpunkt für die Familie, der ideale Ort für den nächsten Grillabend, aber auch Ästhetik direkt vor der Haustür – all das ist aus dem einstmals sperrigen Schuppen geworden. Und mit den neuen Designprodukten von Naturholz-Gartenhaus.de werden Garten und Gartenhaus jetzt noch schöner.Designelemente für den GartenNaturholz-Gartenhaus.de steht für Qualität und Stil. Die neuen Designelemente des Gartenhausexperten vereinen die besten Eigenschaften, die Produkte von Naturholz-Gartenhaus.de ausmachen:Dekorative Holzplatten aus Sperrholz bieten eine fantastische Möglichkeit den eigenen Garten weiter zu verschönern. Die Platten kommen mit Grundierung und sind in drei unterschiedlichen Mustern verfügbar: Blätter, Baum und Blume.Für die Produktion wurden nur hochwertige Holzarten verwendet, die sich perfekt an jede Gartenstilistik anpassen. Beim Design wurde darauf geachtet die natürliche Optik zu bewahren, so dass sich die Designplatten auch in die Umgebung des Gartens nahtlos einfügen können - aus diesem Grund wurden bei den unterschiedlichen Mustern auch typische Naturmuster gewählt. Die Platten lassen sich mit wenigen Handgriffen anbringen, die bereits vorgenommene Grundierung erspart Mühe und die Verwendung von Qualitätsholz sorgt für eine lange Haltbarkeit (verwendet wurde ausschließlich von der FSC zertifiziertes Holz).Naturholz-Gartenhaus.de ist schon seit langem für seine hervorragenden Produkte bekannt und liefert seine im Baltikum hergestellten Gartenhäuser und Gartenhaus-Accessoires in alle Welt. Bei der Herstellung wird auf ein besonders schonendes Verfahren der Holzbearbeitung gesetzt. Fachpersonal und neueste Maschinen arbeiten hier zusammen, um die besten Ergebnisse liefern zu können. Und auch die Logistiker helfen beim erstklassigen Transport kräftig mit, um die hochwertigen Produkte sicher in alle Welt zu verschicken.Die in Lettland produzierten Designplatten werden seit Mitte 2017 exklusiv in Deutschland angeboten und können über die Homepage des Herstellers bequem und sicher bestellt werden.



Bildinformation: Mehr Stil für den Garten mit Naturholz-Gartenhaus.de