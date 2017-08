MaxiSong - Ihre Song's für alle Gelegenheiten

(fair-NEWS)

MaxiSong - PressetextMaxiSong - das ist Max Schmelz. Maximale Emotionen verpackt in einem Song für die ganz besonderen Momente. Ob bei Hochzeiten, Firmenfeiern oder Geburtstagen - Max Schmelz trifft den richtigen Ton.Mit viel Herzblut, Erfahrung, Talent, Professionalität und Hingabe hat es sich Max Schmelz seit 2016 zur Aufgabe gemacht die Menschen dieser Erde glücklich zu machen - und zwar mit dem Klang seiner Stimme. Mit seinen selbstgeschriebenen und komponierten Songs trifft er den Kern und Mitten ins Herz. Seine Songs erzählen Geschichten, die Geschichten seiner Kunden.„Ich möchte, dass die Menschen einen unvergesslichen und ganz individuellen Tag erleben und ich freue mich, wenn ich dazu beitragen kann.“, so Max.Mit Musik drücken wir die ganze Palette an Gefühlen und Gedanken aus, die uns möglich ist zu empfinden und die uns täglich beschäftigen. Mit einem Lied verbinden wir häufig Erlebnisse, die uns besonders berührt haben. Die Musik erinnert uns dann oft an einen emotionalen Moment und verankert diesen fest im Kopf. Die Kraft der Musik ist groß. Sie gibt Menschen Kraft in schweren Zeiten, erinnert uns an besonders emotionale Geschehnisse und bringt uns nicht zuletzt Spaß in unserem uns umgebenen täglichen Leben.„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“ - Victor Hugo, französischer Poet und SchriftstellerJeder Song, den Max verfasst, erzählt seine eigene, individuelle Geschichte - die Geschichten seiner Kunden. Durch persönliche Beratungsgespräche nimmt er sich Zeit, geht auf die Bedürfnisse und Wünsche ein und gibt den Gefühlen einen Text und eine Melodie. Ob für die Firmenfeier oder die eigene Hochzeit, Max nimmt sich Zeit für die unterschiedlichen Bedürfnisse und kreiert gemeinsam mit seinen Kunden den perfekten Song für den perfekten Tag.„Schon als Kind liebte ich Geschichten. Sei es die fröhlich lehrreichen Märchen aus dem Bilderbuch oder aber auch die kleinen eigenen Geschichten, die man täglich erlebte, wenn man als Kind in der großen weiten Welt unterwegs war. Ich bin ein Storyteller und gehe mit wachen Augen durch’s Leben. Ich liebe Geschichten und freue mich jedes mal, wenn ich die Möglichkeit bekomme eine neue hören zu dürfen.“, so Max.Durch seine Erfahrungen, die er bei Talentshows und Live-Auftritten sammeln durfte, entwickelte er eine Professionalität mit der er vor kleinem sowie großem Publikum regelmäßig auftritt. Wer etwas ganz besonders und individuelles möchte, ist bei MaxiSong genau richtig.„Ich arbeite gern mit Menschen zusammen und entwickle im kreativen Ideenaustausch gemeinsam mit meine Kunden ihren personalisierten Song. Überall wo Menschen zusammentreffen, entsteht eine Vielzahl an Emotionen und diese erzeugen Lebendigkeit. Mit meinen Songs unterstreiche ich diese besonderen und einzigartigen Momente. Ich belebe gern die Party.“, so Max mit einem großen Grinsen auf den Lippen.Erfahren Sie mehr über MaxiSong unter www.maxisong.de/ Außerdem: Es ist Hochzeitszeit! Nutzen auch Sie die Chance und verleihen Sie Ihrer Feier einen besonderen Moment und sichern Sie sich bis zum 31.10.2017 einen Rabatt von 15 % auf Ihren eigenen Song.



Bildinformation: MaxiSong - Ihre Song's für alle Gelegenheiten