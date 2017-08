Mit einer starken Marke Glamox in die Zukunft

(fair-NEWS)

Hildesheim, August 2017 – Um die globale Position als Anbieter professioneller Lichtlösungen weiter zu stärken, wird die Glamox Gruppe einen wichtigen strategischen Schritt umsetzen: Seit dem 31. Juli 2017 wird der Markenname ‚Glamox‘ und das dazugehörige Logo von all unseren Tochtergesellschaften und Geschäftseinheiten weltweit mit nur wenigen Ausnahmen genutzt. Für die Vertriebsgesellschaft in Deutschland bedeutet dies, dass der Firmennamen ab sofort auf ‚Glamox GmbH‘ lautet, statt der bisherigen Firmierung ‚Glamox Luxo Lighting GmbH‘.In einer wettbewerbsorientierten Branche will Glamox zukünftig noch klarer kommunizieren, wer der skandinavische Leuchtenhersteller ist und welche Produktlösungen, Konzepte und Dienstleistungen den Kunden und Partnern angeboten wird. Glamox ist ein weltweites Unternehmen, das mit Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight und LINKSrechts international bekannte, branchenführende Produktmarken anbietet. Weiterhin konzentriert sich Glamox auf die Produktlösungen und Konzepte dieser Unternehmensbereiche. Jedoch gehören sie ab sofort nicht mehr direkt zum Firmennamen und Logo-Auftritt der Unternehmensmarke Glamox.„Wir sind überzeugt, dass diese Veränderung und die Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Produktmarken dazu beitragen werden, die Marke ‚Glamox’ weltweit zu stärken,“ fasst Rune E. Marthinussen, Präsident und CEO der Glamox Gruppe, die aktuelle Umfirmierung und Konzentration auf die Marke zusammen.Weitere Informationen unter www.glamox.de