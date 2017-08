Die eGFX Breakaway™ Box von Sonnet ist ab sofort verfügbar

Irvine, Kalifornien, im August 2017 – Die eGFX Breakaway Box mit 350 Watt Stromversorgung ist das erste Modell aus einer neuen Serie von PCIe-Erweiterungssystemen speziell für grafische Anwendungen und Spiele, die damit auch an Computern mit Thunderbolt 3 genutzt werden können. Ab sofort ist sie im Fachhandel erhältlich.Ob kreativer Profi oder passionierter Gamer: Die eGFX Breakaway Box ermöglicht jetzt bandbreitenintensive Grafik-Anwendungen an eGFX-kompatiblen Notebooks, All-in-One Modellen oder anderen Computern mit Thunderbolt 3. Anwender können eine Thunderbolt-kompatible PCIe-Karte jeden Formats einschließlich leistungsstarker Grafikkarten (GPU) einsetzen. Das 40Gbps Thunderbolt 3 Interface mit einem Port ermöglicht Datenübertragungen von bis zu 2.750 MB/s.Unterstützt werden Thunderbolt-kompatible Karten mit gängigen GPU-Chipsets, beispielsweise AMD Radeon® R9 and RX, die NVIDIA® GeForce® GTX 7, 9 und 10 Serien sowie NVIDIA TITAN X und Xp, außerdem Quadro® GP100, P4000, P5000 und P6000 Karten.Die eGFX Breakaway Box (Artikelnummer GPU-350W-TB3Z) ist ab sofort zum UVP von 334 Euro inklusive MwSt. erhältlich.Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: www.sonnettech.com/product/egfx-breakaway-box.html Weitere Informationen zu Sonnet: www.sonnettech.com/de

Über Sonnet Technologies, IncSonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungsprodukten, externen Grafik (eGFX)-Lösungen für professionelle Anwender und Gamer, Docks und Adaptern sowie Interface-Karten und Media-Lesegeräten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt-Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen Anwendern den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, Grafikkarten, Interface-Karten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an MacBooks, Laptops sowie an Computern mit Thunderbolt-Schnittstelle. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an hochleistungsfähigen, kostengünstigen und zuverlässigen mobilen, Desktop- und Rackmount-Speicherlösungen. Seit 30 Jahren entwickelt und produziert Sonnet innovative, preisgekrönte Produkte, mit denen die Leistung sowie die Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert werden. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de