Rehm goes India

Vom 14. bis 16. September 2017 heißt es in Neu-Delhi wieder "Welcome to productronica India"! Die internationale Elektronikindustrie richtet den Fokus auf Indien als innovativen Wachstumsmarkt und lädt zur Diskussion über die neuesten Produktionsstrategien und Technologien ein. Zum ersten Mal ist Rehm Thermal Systems mit einem eigenen Infostand auf der renommierten Messe dabei. Unser Team vor Ort freut sich auf Ihren Besuch im German Pavillon in Halle 10, Stand 1013!Indien zählt mit knapp 1,3 Milliarden Menschen nach China zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt und gehört zur Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20). Seit einigen Jahren wächst die Wirtschaft auf dem Subkontinent deutlich - vor allem im Hinblick auf High End Technologien, beispielsweise in den Bereichen Automotive, E-Mobility sowie Luft- und Raumfahrttechnik. Das bringt europäische Unternehmen dazu, die Geschäfte dort anzutreiben und innovative Produkte auch auf dem indischen Markt zu etablieren.Auf der productronica India treffen sich jährlich mehr als 450 Aussteller aus 17 Ländern, um sich über neue Fertigungsstrategien und Trends in der Welt der Elektronikfertigung auszutauschen. Viele ausländische Firmen investieren mittlerweile in eigene Produktionsstandorte, Niederlassungen und Vertretungen in Metropolen wie Neu-Delhi, Bangalore oder Mumbai. "Indien hat als globale Plattform für internationale Elektronikfertiger großes Potenzial! Hochwertige Anlagentechnik zum Löten, Beschichten, Testen und Aushärten von elektronischen Baugruppen ist dort zunehmend gefragt. Mit unserer Präsenz auf der productronica India möchten wir tiefer in den Markt einsteigen und gemeinsam mit unserer Vertretung vor Ort den direkten Kundenkontakt pflegen und ausbauen", erklärt Michael Hanke, Rehm Vertriebsleiter weltweit.Rehm Thermal Systems zählt als Spezialist im Bereich der thermischen Systemlösungen für die Elektronik- und Photovoltaikindustrie zu den Technologie- und Innovationsführern in der modernen und wirtschaftlichen Fertigung elektronischer Baugruppen. Als global agierender Hersteller von Reflow-Lötsystemen mit Konvektion, Kondensation oder Vakuum, Trocknungs- und Beschichtungsanlagen, Funktionstestsystemen, Equipment für die Metallisierung von Solarzellen sowie zahlreichen kundenspezifischen Sonderanlagen ist der deutsche Maschinenbauer in allen relevanten Wachstumsmärkten vertreten. Indien ist aktuell ein vielversprechender Innovationstreiber in der Branche und dient als Sprungbrett, um in neue Industriezweige zu expandieren und die eigene Sales- und Servicestruktur auszuweiten.Besuchen Sie uns auf der productronica India vom 14. bis 16. September 2017 im German Pavillon in Halle 10, Stand 1030!



Bildinformation: Rehm Produktportfolio