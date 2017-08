Digital Experience Technologie gepaart mit langjähriger SAP Hybris Kompetenz. communicode und CoreMedia gehen Partnerschaft ein

(fair-NEWS)

Mit dem CoreMedia Partner-Kickoff am 26.04.2017 wurde die Partnerschaft besiegelt und damit ist es offiziell: communicode bietet ab sofort als zertifizierter Silver-Partner aktuelle CoreMedia-Technologie für Kunden und Interessenten.Mit CoreMedia hat communicode einen neuen Partner und eine weitere, erfolgreiche Software im Lösungs-Portfolio, um Content-Strategien mit E-Commerce-Aktivitäten effektiv zu verbinden.Für die communicode AG mit ihrer langjährigen SAP Hybris-Expertise, stellt die CoreMedia LiveContext Integration eine ideale Ergänzung zu SAP Hybris dar. Aus ihr resultiert einfachere Bedienbarkeit, die Redakteuren in Ihrem täglichen Umgang mit unterschiedlichstem Content innerhalb der Hybris Plattform effizienteres Arbeiten ermöglicht.Die Verbindung von Content und Commerce ist grundlegend für eine einheitliche Cross-Channel Kundenerfahrung und anhaltende Attraktivität. Darüber hinaus schafft sie mittels Storytelling ein emotionales Einkauf- und Markenerlebnis, bietet Kunden mehr Möglichkeit zur Interaktion und führt letztlich zu gesteigerter Kundenloyalität. Dadurch ergeben sich für Shop-Betreiber und E-Commerce-Verantwortliche Umsatzsteigerung, eine engere Kundenbindung, mehr aktive Neukunden sowie eine gesteigerte Multichannel-Marken- und Produktpräsenz.Eine tiefe Integration und die übersichtliche Darstellung von Informationen aus verschiedenen Quellen ermöglicht genaue Nutzungsanalysen, schnelle Segmentierung und viele Optionen zur Marketingautomation. Web-Content-Management gepaart mit Digital-Rich-Media-Management ermöglicht eine intuitive Redaktionsarbeit. Das Marketing kann mit geringem Aufwand 1:1 Shopping-Erlebnisse im Kontext des Konsumenten-Verhaltens und seinen Interessen umsetzen.Für die nahe Zukunft ist ein gemeinsamer Messeauftritt geplant. Zusammen mit CoreMedia präsentiert sich communicode auf der kommenden Digital Marketing Fachmesse dmexco am 13-14 September 2017 in Köln. Auf den Coremedia-Stand informiert und berät communicode rund um die Themen CoreMedia LiveContext für SAP Hybris®, agile Product Information Management, E-Commerce und digitale Marketing-Lösungen.Interessenten finden Coremedia und communicode direkt gegenüber von SAP in Halle 7.1, Standnummer C-018.Über CoreMedia:CoreMedia ist Anbieter einer der führenden Plattformen für Content Management und digitale Erlebnisse, der seit mehr als zwei Jahrzehnten globale Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Online-Strategien unterstützt. CoreMedia-Kunden erreichen ihre Zielgruppen an jedem Touchpoint durch die nahtlose Integration von Markeninhalten mit Transaktionsprozessen und kontextbezogenen Daten in Echtzeit. Dabei verkürzt CoreMedia die Time-to-Market und steigert die Produktivität der Anwender. Durch die Zusammenführung von visuell ansprechendem Multimedia-Content mit anderen digitalen Inhalten verwandelt CoreMedias Cloud- oder On-Premise-Plattform e-Commerce, digitales Marketing und Unternehmenskommunikation an jedem Punkt der Customer Journey in mobile digitale Erlebnisse. Dies führt zu stärkerer Kundenaktivierung und -bindung sowie höherem Umsatz.CoreMedia wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Das Unternehmen betreibt Büros in San Francisco, Washington, London und Singapur. Zu den Kunden von CoreMedia zählen internationale Marken, wie die Australian Broadcasting Corporation (ABC), BILD, Boots, Calvin Klein, CLAAS, Continental, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, dm-drogerie markt, DMG Mori Seiki, Gruppe Deutsche Börse, Henkel, Homebase, Office Depot, Telefónica Deutschland und Tommy Hilfiger.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.coremedia.com/de Agentur:Die BVDW-zertifizierte Essener Full-Service Digitalagentur communicode AG unterstützt mit 85 Mitarbeitern Unternehmen bei der Umsetzung von digitalen Geschäftsprozessen und modernen Online-Kommunikations- und Marketinglösungen. Der Schwerpunkt liegt auf Product-Information & Master Data Management, E-Business-Lösungen, Digital Marketing und Content Management für B2B und B2C Unternehmen. Seit 2003 realisiert communicode nachhaltige Lösungen auf Basis moderner Konzepte, durch agile Umsetzungsmethoden sowie technologischer und prozessualer Expertise. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Medion, Breuninger, Hofmeister, Olymp, Witzenmann, Grohe, Triumph, Vorwerk oder Turck



Bildinformation: Besiegelt: Die Partnerschaft zwischen communicode und CoreMedia