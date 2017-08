CONCON startet digitalen Content-Hub

(fair-NEWS) Das Unternehmen CONCON startet einen Content-Hub als Knotenpunkt für Informationen rund um interaktive Inhalte, Website-Optimierung und digitale Kommunikation.

Der Content-Hub von CONCON ist ein neuer Bereich der CONCON-Website, der als zentraler Steuerpunkt für die verschiedenen Themen und Inhalte dient. Er wurde entwickelt, um den Nutzer die Suche nach passenden Informationen zu erleichtern. Die User können zwischen den Themen frei navigieren, alle Ratgeber-Artikel und Beiträge sind immer wieder gut auffindbar.

Internet User möchten heutzutage die Antworte, Lösungen und Vorschläge für ihre Fragen, Probleme oder Bedürfnisse erhalten. Der Content-Hub von CONCON ist ein Zuhause für zahlreiche Ratschläge für Themen wie Online-Kommunikation und Interaktion mit den Nutzern. Hier bekommen die Besucher die Antwort auf ihre Fragen: Wie mache ich meine Website besser? Wie lasse ich meine Seite für mich arbeiten? Wie bekomme ich mehr Besucher und wie begeistere ich den Internet-Nutzer für mein Produkt?

CONCON als Experte für erfolgreiche Interaktion im Internet hat viele Erfahrungen und Kompetenzen über 14 Jahren in digitaler Kommunikation gesammelt. Auf dem neuen Content-Hub werden diese Kenntnisse großzügig geteilt. Unterschiedliche Lesegewohnheiten werden gleichermaßen berücksichtig: Neben gewöhnlichen digitalen Geschichten, lernt man hier auch weitere online Darstellungsformen kennen: Quiz, E-Paper, Infografiken, Newsgames. Man erhält im Content-Hub von CONCON wertvolle Ratschläge für die Entwicklung eigener Websites: SEO-Tipps und die aktuelle Trends für die digitale Strategie.

CONCON veröffentlicht ständig hochwertige Inhalte auf dem neuen zentralen Content-Hub, damit jeder Nutzer findet, was er gerade braucht. Ein Dialog mit dem Besucher und Ideen-Austausch ist für die CONCON besonders wichtig.

Wenn Sie Interesse an digitalen Trends und innovativen Inhalten haben, können wir uns jederzeit zu diesen Themen austauschen. Rufen Sie uns einfach an unter 040/210065-0 oder schreiben Sie uns an info@content-consulting.de